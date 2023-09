Weissenkirchen: „Der Brandner Kaspar“ und der komischste Tod von allen

Im Teisenhoferhof ist zum Sommerausklang noch der Brandner Kaspar eingekehrt. In der von Marcus Strahl speziell für die Wachaufestspiele adaptierten Fassung der populären Komödie von Kurt Wilhelm gibt Rudi Larsen die Titelrolle als liebenswerten Sympathieträger. Seinen Widerpart, den „Boanlkramer“, spielt Stephan Paryla-Raky mit unübertrefflicher Erzkomödiantik. Köstlich auch das himmlische Personal vom kärtnerischen Glockengießer (Martin Gesslbauer) über den grantigen Erzengel Michael (Leila Strahl) bis zum gütigen Portner (Marcus Strahl), Heimatfilmqualität hat Anna Sophie Krenn als Marei. Das Premierenpublikum am Freitag unterhielt sich bestens. Denn: Wer will nicht dem Sensenmann ein Schnippchen schlagen, und sei's beim Kartenspiel?

„Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben“ ist noch bis 9. September im Teisenhoferhof in Weissenkirchen zu sehen. www.wachaufestspiele.com