Grafenegg: Große Gala statt großer Regen

Die Sessellehnen waren noch nass, als die Fanfaren zur Gala bliesen. Und die Galagäste mit Schirm und Decke, Pelerine und Cape im randvollen Wolkenturm Platz genommen hatten. Der Regen hörte gestern, Freitag - am traditionell zweiten Sommernachtsabend nach einem schwülen Auftakt vorgestern, Donnerstag - jedoch pünktlich zu Konzertbeginn auf. Und machte Platz für ein dramatische Galaprogramm.

Verdi und Wagner, Puccini und Prokofjew, Leoncavallo und Dvořák hatte Tonkünstler-Chefdirigent Yutaka Sado für die diesjährige Sommernachtsgala ausgesucht. Dazu noch Weber zur (flotten) Ouvertüre und Elgar zur (traditionell pompösen) Zugabe. Und das auch, so Gastgeberin und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, um für „einen unvergesslichen Abend“ zu sorgen. Der begann, noch vor dem großen Drama in der Musik, mit einem Extra-Applaus für den Intendanten und dessen zukünftigen, nach ihm benannten Saal in Grafeneggs Alter Reitschule. „Es gibt“, so ein gerührter Rudolf Buchbinder („ich empfinde das mit sehr viel Demut“), „ja in Wien einen Brahms-Saal, einen Schubert-Saal, einen Mozart-Saal. Nur die haben ihren Saal nie gesehen!“

Nicht im Saal, sondern - dank des rechtzeitigen Regenendes - im Wolkenturm schlug der ORF für seine Live-Übertragung dann die Klappe. Und begrüßte TV-Moderatorin Teresa Vogl launig Publikum und Solist(inn)en. Unter denen war am Galaabend nicht nur ein Gralsritter (Wagners „Lohengrin“) und eine Nixe (Dvořáks „Rusalka“), sondern auch ein betrogener Ehemann, eine wartende Ehefrau und ein leidenschaftliches Liebespaar. Schmetternd der Tenor von Eric Cutler, schmelzend das Cello von Gautier Capuçon, souverän das Tonkünstler-Orchester. Und schlicht umwerfend der Sopran von Litauens Opern-Superstar Asmik Grigorian.

Klatschten Beifall: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Gatte Andreas, Landeshauptmann a.D. Erwin Pröll, Europa-Ministerin Karoline Edtstadler, die wie auch Ex-EU-Landesrat und Europa-Forum-Wachau-Präsident Martin Eichtinger direkt vom nachmittäglichen Europa-Forums-Salon auf der MS Dürnstein gekommen war, VP-NÖ-Klubobmann Jochen Danninger, Ex-Landtagspräsident Johann Penz, Schlossherr Tassilo Metternich-Sandor, Grafenegg-Geschäftsführer Philipp Stein und NOEKU-Boss Paul Gessl, Tonkünstler-Geschäftsführer Frank Druschel und NÖ Kulturabteilungsleiter Hermann Dikowitsch, Raiffeisen-Generalanwalt Erwin Hameseder und sein Vorgänger Walter Rothensteiner, NÖ Versicherungs-Vorstand Stefan Jauk, ORF-NÖ-Chefredakteur Benjamin Fuchs und Opernsänger oder Neo-Opernintendant Clemens Unterreiner, der schon eifrig Pläne für seine erste Opernsaison in Gars 2024 schmiedete,