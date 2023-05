Theaterwerkstatt: Ein „stiller Tag“ und viele Fragen

Alexandra Kochs "oder der stillste Tag" ist beim Stücke-Fest 2022 mit dem alle zwei Jahre vergebenen Peter-Turrini-Dramatiker*innen-Stipendium des Landes Niederösterreich ausgezeichnet worden. Am Samstagabend wurde das durchaus interessante Werk in der Theaterwerkstatt des Landestheaters NÖ in St. Pölten uraufgeführt. Ein problematischer Abend. Dabei hatten sich alle so bemüht.

Alexandra Koch thematisiert das Los nicht mehr ganz junger bzw. älterer Frauen, die offenbar aus nicht ganz erfindlichen Gründen eine Gruppe von Kindern gekidnappt haben. Befragt von einer herben Beamtin (Doris Hingsamer), rücken sie mit ihren Wahrheiten und Lebenswelten fragmentarisch heraus. Ein Theaterstück macht das noch nicht aus, zumal die einzelnen Personen blass gezeichnet bleiben und oft noch dazu im Chor sprechen (ursprünglich war im Stücktext ein 30-köpfiger Chor vorgesehen). Das kommt sogar in St. Pölten langsam vorgestrig rüber.

Dass von den fünf Frauenrollen des Stücks zwei mit Männern besetzt werden, wirkt ebenfalls wie ein schales Zugeständnis an eine eher schon wieder abgeebbte Modewelle. Es sei denn, man unterscheidet nun auch zwischen Frauen und Frauinnen oder zwischen Müttern und Mütterinnen. Zugewinn an Erkenntnis ist jedenfalls nicht ersichtlich. Und klar, dass auch mit einer Filmkamera herumgewerkt wird (gähn).

Das ist schade, denn die Thematik enthielte weitaus spannenderes Potenzial als ein paar Regie-Klischees und Gender-Pflichtübungen. Aus den Figuren Charaktere zu gestalten, diese interagieren zu lassen und den Ablauf womöglich psychologisch zu grundieren, also Theater mit konkretem sozialen und gesellschaftskritischem Background zu machen, wäre zwar vermutlich im Sinne des Stipendium-Namensgebers, aber entspringt sonst wohl allzu reaktionärer Erwartungshaltung. Übrigens: Die intransparenten Einreichbedingungen für das Stipendium sollten auch einmal geklärt werden - der Wettbewerb wird nicht öffentlich ausgeschrieben.

Zu sehen ist "oder der stillste Tag" bis 10. Juni, www.landestheater.net