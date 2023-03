Bühne im Hof: Brücken statt Gräben bei „My Jihad“

Werbung

„Ich heiße Jihad“. Eine Antwort auf eine simple und alltägliche Frage, die jedoch Ungläubigkeit, ein Assoziationengeflecht um „Heiliger Krieg“, Empörung und Verwirrung bei diversem Gegenüber auslöst. Mit diesen Reaktionen musste und muss Jihad Al-khatib, Theater- und Filmschauspieler, kämpfen und nahm das Publikum der Bühne im Hof deshalb mit seinem Programm „My Jihad“ in einem Theater-Monolog auf eine Reise durch sein Leben mit.

In Saudi Arabien geboren, in Palästina aufgewachsen, 2015 nach Österreich geflüchtet, Moslem und der Name Jihad. „Genug für eine Person“, wie Jihad Al-khatib in der Vorstellung humorvoll summiert. Im theatralischen Ausspielen dieser Geschichte verdeutlicht er, was es bedeutet, in einer westlichen Gesellschaft voller Vorurteile, schneller Kategorisierungen und Schwarz-Weiß-Denken mit Menschen zu interagieren. Diese Interaktion stellt er im direkten Austausch mit dem Publikum live dar und macht so die „Schubladisierungen“ in Aktion sichtbar.

Diese werden noch deutlicher als der Schauspieler zwischen dem für gesellschaftliche Akzeptanz erfundenen Typus, genannt Marcelo, einem Brasilianer mit schönen Locken, und Jihad, der kein Tuch auf dem Kopf tragen kann, ohne dass er einer bestimmten Gruppe zugeordnet wird, changiert. Dieses Wechselspiel zwischen verschiedenen Namen führt den Schauspieler und gleichzeitig auch das Publikum jedoch zur Erkenntnis, dass sein Name keiner Änderung durch gesellschaftliches Diktat bedarf, weil dieser zu seiner Identität gehört und viel mehr bedeuten kann.

Darüber hinaus zeigte Jihad mit tänzerischer und performativer Kraft, welche schauspielerische Ausdrucksstärke ihm inne wohnt und wie er seinen Traum vom Schauspielerdasein unaufhaltsam verfolgte. Beispielsweise porträtierte er mit einer Zeitlupenperformance zum Pop-Lied „Work from Home“ eine Zeit in seinem Leben, als er Schauspiel an der Drama Academy in Ramallah, der ersten Schauspielschule in Palästina, studierte und nebenbei jobbte, um sein Leben zu finanzieren.

Den Dramamonolog schloss er mit Worten, die gleich einer Brücke über die Bühne zum Publikum, kulturelle Verständigung oder besser, menschliche Verständigung schaffen wollen: „Ich verstehe euch und ich hoffe, ihr versteht mich nun auch.“ Und vielleicht konnte jede aufmerksame Zuschauerin oder jeder Zuschauer die unausgesprochene, aber im Raum nachhallende, vereinende Schlussformel und Verabschiedung „Your Jihad“ hören.

Fazit: Ein Theatermonolog, der aktueller, politischer und dringlicher nicht sein könnte, Gräben zu schließen vermag und künstlerische sowie berührende Einblicke in das Leben einer Person gibt, die dem Attributionsgemetzel der Gesellschaft mit jeder Faser trotzt.