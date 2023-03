Bühne im Hof: Pointen, Polt und Alp(en)hörner

Werbung

Die Alphörner gab's erst ganz am Schluss. Da war das Achtel Rot, das Bayerns Bühnen-Star Gerhard Polt von Bayerns Volksmusikanten, den Well Brüdern, „zum Abgang“ bekommen hatte, schon fast ausgetrunken. Und die Kuhglocke gerade erst ausgepackt. Davor gab's eine ganze Bühne voller Musik. Und gut zwei Stunden voller Satire.

Denn: Der Polt (Gerhard) und die Wells (Christoph, kurz: Stofferl, Karl und Michael) waren gestern, Donnerstag, nach acht Jahren wieder in St. Pöltens Bühne im Hof zurück gekommen. In Lederhosen, Jeans und Walkjanker. Und mit 40, nein: 43 Jahren „Bühnenfreundschaft“ im Gepäck. Da flogen die „Jos“ und die „Gells“ wie die Federbälle hin und her. Da bissen die Pointen nicht nur die Nachbarn, sondern auch die Politik, die Kirche und „den Mensch an sich“ in die Wadeln. Da tanzten die Wells nicht nur Schuhplattler, sondern auch noch Bauchtanz und River Dance. Da philosophierte der Polt am Anfang „so ganz grundsätzlich“ über den Menschen und solierte nach der Pause auch noch am Bass. Und da freuten sich alle vier gleich zur Begrüßung, „dass wir wieder in St. Pölten sind - an diesem historischen Tag“ (nämlich dem der konstituierenden Landtagssitzung).

Trompete (Christoph), Klarinette (Karl), Tuba (Michael Well) und dazu noch Bass (Gerhard Polt): Stubenmusi der satirischen Art in St. Pöltens Bühne im Hof. Foto: NÖN Fleck

Zum Ort und zur (Landes-)Politik hatte man aber auch noch ein paar frische Gstanzln gedichtet, über die „endlich wieder baustellenfreie“ Landeshauptstadt, über deren Domplatz-Pläne („wenn dann am Domplatz die schneidigen Burschenschafter aufmarschieren, dann wird Österreich sein blaues Wunder erleben“) und über Niederösterreichs neue Landesregierung („schwarzblau ist die Haselnuss“ und „Türkis ist jetzt Schwarzblau“).

Mitgebracht hatten der Polt und die Wells aber auch warme Worte für (Noch-)Bühne im Hof-Chefin Daniela Wandl und (Noch-)Bühne im Hof-Presse- und Produktionsmann Dieter Regenfelder („Alles Gute für Daniela und Dieter“) und fromme Wünsche („wir hoffen, dass beim nächsten Mal die Sitze wieder rot sind“ - mit Blick auf die blau-schwarzen Stühle im Publikumsraum). Hinter der Bühne, also: nach getaner Arbeit, gab's für die bayrischen Gäste in St. Pöltens Bühne im Hof-Café auf Spezial-Bestellung noch Schnitzel und Kartoffelsalat und, natürlich, Bier und Rotwein. Aber das, im Gegensatz zum Untertitel des Jubiläumsprogramms, „im Abgang“ gar nicht „nachtragend“.