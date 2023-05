Gardi Hutters „tapfere Hanna“ in der Bühne im Hof

Das Lachen begann schon als „die tapfere Hanna" (Gardi Hutters grandios komische Clownsfigur) vergangenen Freitag die Bühne im Hof betrat und mit dem grimmigen Blick einer trotzigen Göre die Zuschauer zurück anschaute. Es hörte den ganzen Abend über nicht mehr auf: das Lachen, das so frei, so unmittelbar, wie man selbst im Kabarett selten lacht, durch den Saal hallte. Eine fast innige Beziehung, die die Meister-Clownin Gardi Hutter da zu ihren Zuschauern aufbaute. Grölend wurde das Lachen als „Hanna" beleidigt das Publikum nachzuäffen begann und Minuten lang nichts weiter tat als am Bühnenrand zu stehen und auf die Zuschauer zu reagieren.

Gardi Hutter