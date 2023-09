Landestheater NÖ: Ein Regenbogenfisch mit Humor

Es blubbert, es glitzert, es leuchtet und schimmert auf der Bühne in der Bühne im Hof. Die Landestheater-Produktion „Der Regenbogenfisch“ basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuchklassiker. Die Inszenierung von Verena Holztrattnernimmt mit auf einen Tauchgang in den blauen Ozean, mit rosaroten Korallenbäumen und originellen Kostümen von Michael Lindner.

Wenn sich der Regenbogenfisch mit rot gefärbten Locken, Shorts mit Leopardenmuster und kurzem orangenem Schillerkleid zum Donauwalzer wie eine Ballerina auf der Bühne präsentiert, lachen die Kinder im Publikum lauthals. Die charmanten Kostüme erinnern an Neoprenanzüge, darüber tragen die Fische kurze Sporthosen. Die Szenen werden immer wieder mit Disco-Musik untermalt - es entsteht ein Look, der an die 80er erinnert.

Vom Alleinsein und der Sehnsucht nach anderen

Die Kinder schreien: „Du bist echt gemein!“, als der Regenbogenfisch keine seiner schillernden Schuppen herschenken will. Trotz seiner Schönheit fühlt sich der Regenbogenfisch sehr unglücklich und versucht herauszufinden, warum. „Was willst du eigentlich?“, fragt ihn der Einsiedlerkrebs schließlich. Der Regenbogenfisch weiß nicht, ob er lieber alleine ist oder zusammen mit anderen, und der Krebs erklärt ihm den Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit.

So lernt der Regenbogenfisch die Sehnsucht nach anderen und nach Freundschaft zu verstehen und begreift, was die Freundschaft mit den Fischen Jacky und Joey (gespielt von Florian Haslinger und Katharina Rose) eigentlich ausmacht. Auf leichte, lustige und ganz selbstverständliche Weise bringt das Stück zum Ausdruck, dass der Fokus auf die inneren Werte in einer Freundschaft wichtiger ist als auf die äußeren.

Zauberhaftes Theater für Menschen ab 4 Jahren, das nicht länger als eine Stunde dauert. Das ist für die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder ausreichend. Sie rufen dem Regenbogenfisch Ratschläge zu und kommentieren lauthals das Geschehen auf der Bühne.

Ein tolles Stück mit viel Spaß. Dafür gab es in der Schulvorstellung am Mittwoch Applaus und Jubel von groß und klein: Glitzer gut, alles gut!

„Der Regenbogenfisch“ ist als Produktion des Landestheaters NÖ noch bis März 2024 in der St. Pöltner Bühne im Hof zu sehen. Am 25. November gibt es auch einen Workshop zum Mitmachen. www.landestheater.net