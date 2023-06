Mödling: Die „Kunst“, trotzdem zu lachen

Die Komödie steckt zwar schon im Titel. Und doch wird's in Eduardo De Filippos Parabel auf die Macht und die Mächtigen, die Kunst und das (Schau-)Spiel erst am Schluss lustig. Denn: Das, was da vor dem wahrhaft irrsinnig komischen Ende im Büro der Präfektin (eine strenge Eccellenza: Bettina Soriat) abgeht, ist eigentlich bitterernst. So ernst, dass da zwischen „unerledigten Vorgängen“ (ein korrekter Beamter: Randolf Destaller), verschwundenen Akten, Bittgesuchen und Antrittsbesuchen sogar einer stirbt. Auch wenn ihm das erst keine(r) glaubt. Und der Herr Direktor (wunderbar: Stadttheater-Direktor Bruno Max, der sich die Rolle des armen Zampanos zum 25-Jahr-Jubiläum selbst geschenkt hat und auch dafür nach der Premiere eine Dankesurkunde der Stadt überreicht bekam) doch nur für seine Truppe - und die Kunst des Theaters - werben wollte.

Zu sehen ist „Die Kunst der Komödie“ im Mödlinger Stadttheater noch bis 24. Juni, jeweils 19.30 Uhr. Und nach der letzten Vorstellung der Jubiläumssaison wird auch noch gefeiert. Nämlich nicht nur der Saisonabschluss (bevor man ab 13. August im Mödlinger Bunker weiterspielt, und zwar: „Aventura“), sondern auch die jüngsten „Drachen“, die das Stadttheater, gewählt von seinem Publikum, in acht Kategorien vergibt. Applaus!