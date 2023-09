GlobArt: Die abenteuerliche neue Welt des Ilija Trojanow

Wo die „Gedanken baumeln“, da ist die Utopie daheim. Da lernt man Baumsteigen und Wolkenschrubben, da stehen Gedichte auf Zuruf auf der Kaffeehauskarte und da fährt ein Zug in die Zukunft - und kommt in der Hängematte an. Und dazwischen? Tummeln sich Piratinnen und Kadetten, lauert die Pest und wartet der Henker, „verdunsten“ die Minuten und werden die Träume „ausgeatmet“.

Geschrieben hat all das einer, der immer „von einem utopischen Roman geträumt hat“: Ilija Trojanow. Der hat sein jüngstes Werk zum zweiten Abend bei Niederösterreichs diesjährigen „Tagen der Transformation“ von Niederösterreichs Denkwerktstatt GlobArt zum ersten Mal auf eine Bühne mitgebracht. Frisch gedruckt, rasend vertont (von den fabelhaften Brüdern Wladigeroff an Trompete, Flügelhorn und Trommel bzw. an Klavier, Klarinette und Saxofon) und packend gelesen (vom Autor selbst). Und zwar so, dass man - im prall gefüllten Kolomanisaal des Melker Stiftes mit dem Abendhimmel hinter den geöffneten Fenstern - gar nicht mehr aussteigen mochte, aus dem schier überbordenden Zug der Zeit.

Klatschten begeistert Beifall: GlobArt-Leiter und Filmemacher Jakob Brossmann („ich bin ganz aufgeregt“), GlobArt-Vizepräsidentin Marlene Ropac, GlobArt-Organisatorin Heidemarie Dobner oder Melks Pater Martin Rotheneder.