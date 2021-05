"Es ist schmerzhaft, es ist enttäuschend." Gibt Renate Loidolt zu. Aber: Es sei unvermeidlich: Man müsse - nach 2020 - die Festspiele Reichenau auch 2021 absagen. Denn: "Wir haben jetzt schon zu viele reservierte Karten, als wir jetzt überhaupt vergeben dürften", erklärt Renate Loidolt. Und mit der Auflage, nur 50 Prozent der Sitzplätze in den Theaterräumen vergeben zu dürfen, wären die Verluste auf mehr als eine Million Euro gestiegen. Damit hätte man weder Verträge noch Gagen zahlen können. Und wäre, so Loidolt, "sehenden Auges in den Konkurs geschlittert". Weil: "Wir liegen blank!"

Also hat man gestern, Dienstag, einstimmig ("da gab es auch gar keine Diskussion") die für heuer geplanten vier Theaterproduktionen, die man schon vom Vorjahr verschoben hatte, und die "Literatur in Szene" mit über 80 (!) Vorstellungen abgesagt. Und geht sogar noch weiter. "Mein Mann und ich werden uns aus dem operativen Bereich zurückziehen", kündigt Renate Loidolt an - nach über 30 Festspiel- und 40 Vereinsjahren. Daher wolle sie auch zu 2022 noch nichts sagen, denn: "Es muss alles neu aufgestellt werden". Aber, da ist Renate Loidolt zuversichtlich: "Es wird weitergehen!"

Für das Land Niederösterreich ist die "coronabedingte Absage der Festspiele bedauerlich", man sei aber froh, "dass zahlreiche andere Sommertheater in Niederösterreich heuer spielen", so Kulturabteilungsleiter Hermann Dikowitsch. Wie es in Reichenau weitergehe, werde man erst nach Abschluss der derzeit noch laufenden Rechnungshofprüfung sehen.