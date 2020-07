NÖN: Die 24. Ausgabe von Glatt & Verkehrt startet heute in Krems in einer komprimierten Version, in der Nussschale, wie Sie sagen. Was ist für Sie die Essenz des Festivals, die Sie beibehalten wollten?

Albert Hosp: Die Essenz ist die Nähe zwischen Musik und Publikum. Uns war es wichtig, ein Zeichen zu setzen, egal ob nun 20 Menschen bei einem Konzert dabei sein dürfen oder 750. Im Zuge der schnellen Planung bin ich auf die Erkenntnis gestoßen, dass der Spirit beibehalten werden kann und uns gelungen ist, einen großen Bogen zu spannen mit nur acht Acts an fünf Tagen.

Und der Bogen spannt sich von Pop-Soul (Lou Asril) über slowakischen Jazz (Bashavel) bis hin zu Volksmusik (Die 4 Ausseer Geiger) und Blues (Alex Miksch)...

Hosp: Die stilistische Bandbreite ist wirklich sehr groß für ein kleines Ersatzprogramm. Alex Miksch etwa, der ist ja ein verstecktes Juwel der Musikszene. Sein Programm „Mit ana Toschn voi Krems“ finde ich rührend, mutig und aufregend zugleich. Seiner Heimatstadt hat er einen Liederzyklus gewidmet. Alex Miksch hat einfach die Gabe, Orte in Stimmungen zu verwandeln. Dieser Mann muss einfach auf die Bühne, und das macht er bei uns auch am 26.7. gemeinsam mit Musiker-Kollegen wie der großartigen Jelena Popržan.

Worauf freuen Sie sich ganz besonders?

Hosp: Ich freue mich unglaublich darauf, auf die Bühne zu gehen und sagen zu können: „Willkommen beim 24. Glatt & Verkehrt Festival.“ Weil es bis April oder Mai einfach nicht selbstverständlich war, ob das Festival zustande kommen kann.

Was wünschen Sie sich für die 25. Ausgabe nächstes Jahr?

Hosp: Es sind mehrere Wünsche, die ich habe. Ich möchte, dass wir eine Form finden können, in der das Festival wieder so leuchten kann wie früher. Das muss eine neue Form sein, denn nach Covid-19 wird wahrscheinlich nichts mehr so, wie es war. Und dann wünsche ich mir, die Künstler, die heuer geplant gewesen wären und aus Italien oder Zypern gekommen wären, nächstes Jahr nach Österreich holen zu können. Das heurige Festival in der Nussschale ist auf jeden Fall ein erfüllter Wunsch.

