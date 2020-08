NÖN: Diesen Freitag sind Sie im Stift Melk zu Gast, und zwar bei Ines Schüttengrubers Sommerkonzerten. Was gibt’s da zu hören?

Albin Paulus: Alte Volksmusik, Bearbeitungen von frühklassischen Kompositionen – und Stücke von mir.

„Verboten schön, verlockend wild“, der Titel Ihres aktuellen Solos, klingt ja eher nach Nymphen und Biestern als nach Maultrommel und Dudelsack. Wer von den beiden ist denn die Schöne? Wer ist das Biest?

Paulus: Gerade an der Maultrommel scheiden sich die Geister. Manche haben gesagt, sie klingt nach höheren Tönen, nach dem Überirdischen. Sie hat sich aber auch zum Fensterln geeignet – aus diesem Grund wird’s ja auch „verboten“! „Verlockend wild“ ist die Beschreibung für den Dudelsack, zu dem muss man ja quasi tanzen…

Bei Ihnen gibt’s aber noch eine Menge anderer ungewöhnlicher Instrumente. Wie wild sind denn die? Wie schön klingen die?

Paulus: Das weiß ich oft selbst vorher nicht! Ich bau’ mir meine Instrumente zum Teil selbst, aus Abflussrohren, Gartenschläuchen, Holunderzweigen oder Knochen. Das ist ja auch der Geist der Volksmusik, da braucht man kein perfektes Werkzeug. Früher waren viele gleichzeitig Schäfer und Tanzmusiker.

Gibt’s dafür überhaupt Noten, Schriften, Partituren? Gibt’s da Aufnahmen?

Paulus: Es gibt Musikantenhandschriften aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die wurden meist von Geigern aufgeschrieben. Es gibt auch Frühklassisches von Albrechtsberger oder Leopold Mozart. Und es gibt zum Glück Feldforschungsaufnahmen, das ist ganz wichtig! Aber es ist immer ganz viel Improvisation dabei. Und es muss grooven!

Mit Ihrem „Dudeltier“ haben Sie während des Lockdowns im Frühjahr täglich den „Lieben Augustin“ gespielt. Was kann der, was wir gerade in Krisenzeiten brauchen können?

Paulus: Ich hab mir gedacht, das trifft sich gut, den nehm ich jetzt!

Sie spielen jetzt in Bad Vöslau, nach Melk in Lockenhaus, in Lackenhof, in Baden und beim Höfefest in St. Pölten. Was kommt dann?

Paulus: Endlich wieder eine CD mit meinem Hauptprojekt, Hotel Palindrome, die kommt im Herbst raus…