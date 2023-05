Alexander Hauer: „Ich freu' mich aufs Ausprobieren!“

NÖN: Im September eröffnen Sie Ihre erste Saison in der Bühne im Hof. Wie wird die? Und wie soll sie werden?

Alexander Hauer: Ich hoffe, es bleibt und wird ein Ort des Staunens und der Begegnung. Ich hab' versucht, meine eigene Eitelkeit wegzulassen. Das Publikum will einfach ein gutes Programm. Und das hat mich am Anfang schon gestresst, den Ort, die Bühne, die Stadt und das Team kennenzulernen.

Was bleibt? Was kommt?

Hauer: Es wird eine größere Breite geben. Und es muss die Weiblichkeit verstärkt werden. Es wird einen Abend geben, auf den ich mich sehr freue, mit EsRAP und Yasmo. Es kommen aber auch Menschen, die zuletzt nicht da waren, wie Alexander Goebel. Es wird schon auch laut. Aber es braucht auch die Stille, wie in der „Winterreise“ mit Naked Lunch-Sänger Oliver Welter. Es kommt der Nino aus Wien, Oska, die „Staatskünstler“, die „Tagespresse-Show“, die Science Busters kommen erstmals, und glücklicherweise spielt auch der Hader wieder...

Und wie schaut das aus, das Programm (und die Bühne)?

Hauer: Das Erscheinungsbild zeigt, wie der Stil sein wird. Die Bilder im Programm sind bunt, die Farbe bleibt Orange, ist jetzt aber eine Spur kräftiger. Genau darum geht's: Es soll ein vertrauter Ort bleiben – mit neuen Menschen.

Ich bin ja nicht nur ein halbes Jahr da, sondern fünf Jahre. Alexander Hauer, neuer künstlerischer Leiter der Bühne im Hof

Was ist die Bühne im Hof für Sie?

Hauer: Der Wechsel hierher ist für mich wirklich die Provokation, Neues kennenzulernen und Neues zu denken. Kleinkunst gehört genau hierher, da muss man nichts Neues erfinden. Aber ich bin gerade dabei, mich so stark wie nie mit anderen Bühnen zu vernetzen, ich möchte Formate entwickeln.

Was kommt da noch? Und was hat die St. Pöltner Bühne, was die Melker Tischlerei, die Sie seit 2009 leiten, nicht hat(te)?

Hauer: Wir haben immer gesagt, wir tun uns nicht weh. Und der Grundgedanke war, gemeinsam zu denken. Aber es gibt einen Unterschied im Programm. In St. Pölten wird es Mini-Festivals geben, etwa ein viertägiges Zirkus-Festival im Oktober. Im November und im Mai gibt's das Lucid Dreams Festival in Kooperation mit der FH St. Pölten. Wir werden auch eine regelmäßige Kooperation mit dem Karikaturmuseum haben. Und am 14. und 15. September starten wir mit einem Aufbruch – gesungen und gespielt wird da im Publikum!

In Melk leiten Sie aber auch (noch) die Sommerspiele. Wie geht's da weiter?

Hauer: Melk wurde 2023 um fünf Jahre verlängert. Dort werde ich noch hin und wieder Regie führen (2023 und 2024 nicht, vielleicht 2025 wieder), aber nach 20 Jahren ist es Zeit für eine andere Handschrift...

Und worauf freuen Sie sich in St. Pölten? Und wovor fürchten Sie sich?

Hauer: Ich fürchte mich gar nicht, aber ich hab' großen Respekt. Ich freu' mich wirklich auf diesen neuen Ort. Und ich freu' mich aufs Ausprobieren, aufs Nadelstiche-Setzen...