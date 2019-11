NÖN: Diesen Samstag feiern Sie in NÖs Landestheater Premiere – mit Ödön von Horváths „Italienischer Nacht“. Wie wird die?

Alia Luque: Unsere „Italienische Nacht“ wird im besten Fall weder bierernst noch Unterhaltungstheater und schon gar kein politisches Kabarett, wo man sich dafür beklatschen kann, gesinnungsmäßig auf der richtigen Seite zu stehen.

Bei Faschismus, Feigheit und Mitläufertum bleibt einem ja schnell mal das Lachen im Hals stecken. Kann man darüber überhaupt lachen? Muss man dabei ernst bleiben?

Eine Synthese von Ernst und Ironie war Horváths eigener Wunsch. Er lehnte die Parodie radikal ab, und Satire sah er mit Skepsis an. Er betonte, dass alle seine Stücke Tragödien seien, die nur komisch werden, weil sie unheimlich sind. Ob man lachen kann? Hoffentlich!

In Murnau, wo die „Italienische Nacht“ spielt, sitzt heute die Horvath-Gesellschaft. Und vergibt jedes Jahr einen Horvath-Preis – Felix Mitterer hat schon einen, Josef Hader hat den jüngsten. Kann man Horvath lernen?

Vielleicht kann man von Horváth lernen. Seine Stücke können bestimmt die Menschen auch heute bewegen – wenn auch gewiss anders als 1930. Was mich am Stück interessiert, ist die Frage: Was bin ich und was möchte ich sein? Es gibt keine rein positive Figur. Unter dem Deckmantel des politischen Engagements verfolgt jeder und jede seine oder ihre eigene Agenda.

Er schreibe „gegen die Dummheit und die Lüge“, so Horváth. Das gilt ja auch für einige der Uraufführungen, die Sie schon inszeniert haben. Und das gilt auch für Grillparzer, Büchner oder Jelinek. Macht es ein „Klassiker“ einer Regisseurin leichter? Inszeniert sich ein „Zeitgenosse“ schwieriger? Und wie wichtig ist für Sie die Sprache?

Die Schwierigkeit einer Inszenierung misst sich an den Bedingungen, die ein Theater zur Verfügung stellen kann. Ansonsten: Ja, mich interessiert eine starke Sprache – eine Kunstsprache. Eine starke Sprache bringt Gedanken und Inhalt schärfer und greifbarer zum Ausdruck.

Was kommt als Nächstes?

Als nächstes „LIV(e)“ in Kopenhagen und danach „Sportstück“ von Frau Jelinek in Karlsruhe.

