Anderas Lust: „Das ist in jedem Fall Stoff für die Bühne“

Sie haben als Theaterschauspieler begonnen, stehen aber seit 1994 fast nur mehr als Film- und Fernsehschauspieler vor der Kamera. Was unterscheidet die Arbeit auf der Bühne von der vor der Kamera? Und machen Sie eines von beiden lieber?

Ich mag beides sehr! Der Unterschied liegt am Raum. Im Theater geht es darum einen großen Raum zu füllen; im Film kommt die Kamera zu dir. Es sind zwei Paar Schuhe. Ich bin es eher gewohnt im Film zu arbeiten, das heißt aber nicht, dass ich das lieber mache - das hat sich von selbst so ergeben. Ich freue mich jetzt wieder im Theater spielen zu können, denn es ist doch etwas anderes in direktem Austausch mit dem Publikum zu stehen. Und ich stehe mit ganz wunderbaren Kollegen, echten Theaterpferden auf der Bühne. Es ist eine wirklich spezielle Truppe, die da zusammenkommt.

Thierry Moussets Inszenierung von „Süden“, eines Ihrer seltenen Theaterstücke, feierte bereits in Luxemburg Premiere. Dieses Wochenende gastieren Sie damit im Landestheater Niederösterreich. Ihr erstes Mal dort? Ist es etwas Besonderes für Sie in Österreich, Ihrem Herkunftsland, zu spielen?

Ich freue mich sehr in Solidarität mit anderen Kulturschaffenden des Bundeslandes Niederösterreich in der Landeshauptstadt St. Pölten zu spielen, vor allem in einer so extravaganten Inszenierung wie dieser, von Thierry Mousset. Ich habe schon alles Mögliche in Österreich gemacht, in Linz, Salzburg, Innsbruck und Wien gespielt… aber das erste Mal dann hier auf der Bühne zu stehen, ist für mich als Wiener mit niederösterreichischen Wurzeln doch noch einmal etwas Besonderes.

Das Stück spielt während bzw. kurz vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. Gibt es heute Parallelen zu damals? Und warum, denken Sie, ist es wichtig heutzutage ein Stück über dieses Thema zu inszenieren?

Im Stück geht es weniger um den amerikanischen Bürgerkrieg, als um Sehnsucht. Die Figur, die ich spiele, ist durch das, was sie erlebt hat von ihren Emotionen abgeschnitten. Ian trifft dann auf sein tieftes Inneres und eine bis dahin verschüttete Verletzlichkeit. Er ist konfrontiert mit sich selbst, seinen Sehnsüchten und den gesellschaftlichen Konventionen dazu. Das ist in jedem Fall Stoff für die Bühne.

Darf oder muss Theater politisch sein?

Ja, auf jeden Fall. Alles auf einer Bühne ist politisch. Aber Theater darf uns auch ganz einfach berühren, nur auf der rein menschlichen Ebene und als ästhetische Anstalt.

Gibt es eine Lieblingsrolle? Jemanden, den Sie besonders gerne gespielt haben oder gerne mal spielen würden? Einen Lieblingsregisseur mit dem Sie gern (noch) mal arbeiten würden?

Ich würde wahnsinnig gerne in einer Inszenierung von Thierry Mousset den Hamlet am Landestheater Niederösterreich spielen.

Was kommt als nächstes? Theater oder Film?

Als nächstes kommt ein Fernsehfilm, ein Zweiteiler fürs Deutsche Fernsehen mit Heino Ferch in Mallorca.

