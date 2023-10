Andreas Sauerzapf: „Auf der Bühne hab' ich schon alles gemacht!“

NÖN: Diesen Freitag feiern Sie – wieder – Premiere bei den Herbsttagen Blindenmarkt, diesmal mit Johann Strauss' „Eine Nacht in Venedig“. Wie wird denn die? Laut? Bunt? Modern? Venezianisch?

Andreas Sauerzapf: Alles! Laut, weil wir in einem Duett auch eine Percussion-Nummer haben, mit den ganzen Töpfen in der Küche. Es wird total bunt, es wird sehr venezianisch. Und es wird im positivsten Sinn modern, weil heutig.

Die Uraufführung der „komischen Operette“ war 1883. Für 2023 haben Sie eine eigene Fassung geschrieben. Wie heutig ist die?

Sauerzapf: Ich hab' in der Fassung nichts verändert, die Figuren nicht, die Beziehungen nicht, die Gefühle nicht. Auch musikalisch findet das Original fast ohne Striche statt. Es wird auch großen Karneval geben, es wird opulente Kostüme geben. Es wird eine Gondel – und eine 7 Meter hohe Videowand – geben. Ich hab' nur den Adel herausgenommen. Bei mir ist der Herzog kein Herzog, sondern Hotelkettenbesitzer. Und wir spielen irgendwann und irgendwo.

Sie inszenieren aber auch. Und Sie singen eine von gleich vier Tenorrollen. Welcher ist Ihrer? Und wie tut sich der mit den anderen dreien?

Sauerzapf: Ich hab' auch schon eine Fassung für die „Lustige Witwe“ geschrieben und eine Opern-Regie gemacht. Das Inszenieren gibt mir ganz viel Energie. Auf der Bühne sind wir diesmal vier Tenöre. Und ich hab' mir beim Lesen schon gedacht: Was für ein Geniestreich! Ich bin nicht so reich und so schön, ich bin ein Maccheroni-Koch im Hotel Venedig. Der Pappacoda ist ein lieber Kerl, der unsterblich verliebt ist in Ciboletta, Katrin Fuchs, meine Frau.

Mit Ihrer Frau stehen Sie nicht zum ersten Mal auf der Bühne. Und auch nicht zum ersten Mal in Blindenmarkt. Macht es das einfacher? Oder schwieriger?

Sauerzapf: Die Beziehung müssen wir nicht mehr spielen! Die Choreografien müssen wir aber trotzdem lernen! Und uns verbindet ja auch privat vieles mit Blindenmarkt, das war die Zeit des Kennenlernens...

Gesungen – und vor allem: gespielt – haben Sie aber auch schon Mozart und Lehár, Strauss und Cole Porter. Und das in Baden und in Dresden, wo Sie zum Ensemble der Staatsoperette gehören. Wen würden Sie nie spielen? Und wen oder was wollen Sie unbedingt noch spielen?

Sauerzapf: Ich hab' schon alles gemacht, auf der Bühne. Es gibt keine Rolle, die ich nicht machen würde. Sogar die Knusperhexe in „Hänsel und Gretel“ war eine tolle Aufgabe. Was noch auf mich wartet, ist der Henry Higgins in „My Fair Lady“.

Feiert am 3. November in Dresden Premiere: "Die wirklich wahre Geschichte von Rotkäppchen und ihrem Wolf", kurz: "Grimm!" von Thomas Zaufke und Peter Lund. Mit dabei: Andreas Sauerzapf als "Schweinchen Doof". Foto: TJG Dresden

Und was kommt als nächstes?

Sauerzapf: In Dresden spiele ich im November Schweinchen Doof in „Grimm!“ – das ist ein Geschenk!

www.herbsttage.at