Angelika Sacher: „Musik kann Herzen und Hirne bewegen“

NÖN: Kommenden Dienstag, am 14. Februar, sind Sie bei „One Billion Rising“ am St. Pöltner Rathausplatz dabei. Was singen Sie da?

Angelika Sacher: Einige kämpferische Frauenlieder, die zum Thema passen, wie „Weine nicht, aber schrei“ von Bettina Wegener, aber auch zwei eigene Stücke von unseren Alben mit Texten von Cornelia Schenk.

„One Billion Rising“ ist eine weltweite Protestaktion gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Für wen singen Sie da?

Sacher: In erster Linie für all jene, die selbst keine Stimme haben, die sie gegen die Gewalt erheben können. Gewalt gegen Frauen darf kein Kavaliersdelikt sein. Wir alle sind aufgefordert, genauer hinzusehen, hinzuhören und notfalls einzuschreiten.

Hilft Musik gegen Gewalt?

Sacher: Bei dieser Veranstaltung wird Musik und Tanz dazu verwendet, um auf ein weltweit existierendes gesellschaftliches Problem aufmerksam zu machen. Natürlich kann dies das Bewusstsein steigern. Und ich glaube auch, dass Menschen, die singen und musizieren, weniger zu Gewalt neigen.

Sie haben sich im Duo mit Klaus Bergmaier vor allem Liedern aus der Arbeiter-, Revolutions- und Frauenbewegung verschrieben. Was kann Musik zur Revolution beitragen?

Sacher: In früheren Zeiten haben derartige Lieder die Botschaften von Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität bekannt gemacht. Im Medienzeitalter ist das schwieriger geworden. In unseren Konzerten bemerken wir aber ganz deutlich, wie sehr diese Lieder heute noch bewegen können.

Kommen gerade Frauen in der heimischen Kulturlandschaft immer noch zu wenig zu Wort?

Sacher: Ja, Frauen sind noch immer unterrepräsentiert. Wie viele Dirigentinnen kennen Sie zum Beispiel? Das liegt zum Teil an Frauen, die sich immer noch zu wenig zutrauen, aber vor allem daran, dass sie nach wie vor gegenüber den Männern – und von Männern – benachteiligt werden. Da gäbe es viel zu sagen zu diesem Thema.

Was war das Bewegendste, wo Sie bisher gesungen haben?

Sacher: 2022 haben wir in der Hofburg Lieder nach Texten von Jura Soyfer gesungen und „Nie wieder Krieg“ aus unserem 2016 erschienenen Friedensliederalbum. Ganz besonders erhebend war es auch, mit Klaus Bergmaier beim Hiroshima-Gedenken vor dem Stephansdom „Imagine“ zu singen.