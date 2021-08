NÖN: „Loess is more“ heißt das neue Open-Air-Kulturfestival, das am 5. August in Wagram startet. Ist weniger am Lösshof mehr?

Anna-Eva Köck: Der Titel bezieht sich auf den Ort, aber auch den Anspruch des Festivals: Es geht um die Reduktion auf das Wesentliche, auch bei der Renovierung des historischen Gebäudes. Der Lösshof hat uns verzaubert. Mein Mann und ich haben dort jetzt auch unseren Hauptwohnsitz.

In Niederösterreich gibt es viele Sommertheater. Warum noch eines mehr?

Köck: Ich denke, dass es so etwas in der Art hier noch nicht gibt. Was wir machen, ist kein typisches Sommertheater, keine Komödie, kein Musical. Es ist ein Programm, wie man es inhaltlich eher in Wien erwarten würde.

Das Festival bietet unter anderem Theater, Konzerte, Vernissagen, Workshops, Weinverkostungen und Haubenküche an. Wie kann man sich das Konzept vorstellen?

Köck: Es ist pulsierend! Die Idee war wie eine Vision. Ich habe mit ganzem Herzen ein vierzigseitiges Konzept geschrieben, wie ich mir ein ideales Kulturfestival vorstelle.

Die erste Premiere, „Königstöchter“, ist eine Uraufführung. Drei Frauen kämpfen darin um ihre Selbstbestimmung. Was können wir von den Königstöchtern lernen?

Köck: Dass jede Frau und jeder Mensch auf seine Art um seine eigene Wahrheit kämpfen muss. Die Schauspielerinnen haben die Texte selbst geschrieben und finden ihre Stimme.

Sie stehen in „Max und Moritz“ selbst auf der Bühne. Das ist aber kein Kinderstück…

Köck: Wenn man die Kindergeschichte kennt, sind sie die bösen Buben. Bei uns wird das Böse in den Dorfbewohnern sichtbar und infrage gestellt. Es ist sehr kurzweilig, laut, es passiert viel: ein Rock-Konzert mit Theater.

Das Festival ist brandneu. Wo soll es in Zukunft hingehen?

Köck: Im Herbst und Winter soll es noch einzelne Veranstaltungen geben. Nächsten Sommer gibt es das Festival jedenfalls wieder. Wir können es dann aber nicht weiter aus privaten Mitteln stemmen.

www.loesshof.com