NÖN: Im neuen teatro-Musical, das am Freitag in Mödling Premiere feiert, sind Sie „Jo March“, die klügste und frechste der vier „kleinen“ Frauen. Wie probt und spielt man so eine Persönlichkeit?

Anna Fleischhacker: Im Stück geht es ja um vier Schwestern, die ihre Träume verwirklichen wollen in einer Zeit, die es ihnen schwer macht. Jo March zu spielen ist sehr amüsant, weil die Figur sehr schlagfertig ist. Es gibt Szenen im Stück, wo sie sich bei der Zeitung bewirbt, aber abgelehnt wird, da sie eine Frau ist. Sie wird dadurch aber nur bestärkt und kämpft weiter. Die Rolle ist eine Herausforderung, weil sie nie im Hintergrund ist. Man muss sich voll und ganz auf die Rolle einlassen. Ich bin ihr aber nicht ganz unähnlich.

Inwiefern?

Fleischhacker: Ich teile Jos Liebe zur Literatur. Es gibt die Szene, in der ihre kleine Schwester ihr Buch verbrennt, an dem sie zwei Jahre gearbeitet hat. Der Schmerz und die Wut sind für mich gut nachvollziehbar.

Was sind für Sie die Highlights der diesjährigen Musiktheater-Produktion?

Fleischhacker: Am liebsten würde ich sagen, dass das ganze Stück ein Highlight ist. Ganz besonders schön sind die Ballkleider mit Reifröcken, die Brigitte Huber hat sich da mit den Kostümen selbst übertroffen. Das Bühnenbild mit den Projektionen ist auch wunderbar.

Little Women ist bereits die vierte teatro-Produktion, an der Sie mitwirken. Was macht teatro für Sie aus?

Fleischhacker: teatro ist wie eine große Familie. Manche verstehen nicht, warum ich meine ganzen Sommerferien für eine Produktion hergebe, aber so fühlt es sich nicht an. Natürlich ist es fordernd, ich probe den ganzen Tag. Aber ich verbringe hier meine Freizeit, bin hier von Freunden und Familie umgeben. Ich bin dankbar, dabei sein zu dürfen.

Was kommt als Nächstes?

Fleischhacker: Ich suche nach einer Musicalausbildung und bin außerdem viel mit Auditions beschäftigt, auch in Deutschland. Im Herbst ziehe ich nach Wien und studiere Germanistik, ein Interessensstudium für mich.

