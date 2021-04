NÖN: Diesen Sonntag wird Europas Young Audience Award 2021 vergeben – und das auch in (Nieder-)Österreich. Wie wird der?

Antonia Prochaska: Normalerweise sind wir ja in den Kinos, auch in St. Pölten. Heuer sind wir – wie letztes Jahr – wieder online. Und zwar an 40 Standorten von Island über die Türkei bis nach Australien. Allein in Österreich sind über 50 Kinder dabei.

Gestartet wurde aber schon dieses Wochenende, die Woche über wird gestreamt und dann in ganz Europa gewählt. Wie klappt das?

Prochaska: Das ist heuer eben ein bisschen anders. Wir haben uns zum Auftakt schon letzten Sonntag getroffen und haben besprochen, wie man sichtet, was die Aufgaben einer Jury sind, wir haben auch kleine Videos produziert, mit einem Blick hinter die Kulissen des Cinema Paradiso in St. Pölten… Und am Sonntag treffen wir uns mit allen, da können auch alle mitfiebern. Wir versuchen, möglichst viel Beziehung zum Kino herzustellen.

Geschaut und gewählt werden darf von allen zwischen 12 und 14. Schauen die Jungen anders? Und sind die Jungen noch immer die, die am seltensten ins Kino gehen?

Prochaska: Da kann ich nur mutmaßen. Ein durchschnittlicher Österreicher geht zweimal im Jahr ins Kino – das ist extrem wenig. An Theater und Konzert werden die Kinder herangeführt. Das Kino dagegen wurde zu lange nur benutzt, um Inhalte zu vermitteln. Der Film als künstlerisches Medium wird erst in den letzten Jahren stärker. Da tut sich viel, auch zum Thema Filmbildung. Und der beste Weg ist, sich auszutauschen.

Wobei: Im Kino ist es ja – wie (fast) überall sonst in der Kultur – schon seit Monaten finster. Was macht das mit den Kinos?

Prochaska: Das ist eine große Frage! Ich vermisse das Kino wahnsinnig, als Raum, als Erlebnis, als soziale Interaktion. Und deshalb haben wir die Aktion „#Kinoliebe“ gestartet, die läuft, solange die Kinos zu haben.

Und was kommt als Nächstes?

Prochaska: Der Leinwand-Kino-Klub, für alle von 13 bis 15, den starten wir Ende Mai. Und Anfang Juli der Filmpreis – ich hoffe sehr, dass wir da zusammen feiern können!