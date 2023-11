Babett Arens: „Theater ist eine freie Schutzzone“

NÖN: Am 4. November feiert „Play Strindberg“ von Friedrich Dürrenmatt unter Ihrer Regie am Stadttheater Mödling Premiere. Was gibt es da zu sehen?

Babett Arens: Dürrenmatt hat das Urstück aller Ehekriegsdramen, den „Totentanz“ von August Strindberg, zu einer prägnanten Groteske verdichtet. Sein dramaturgischer Kniff ist es, die Auseinandersetzungen zwischen Edgar, seiner Frau Alice und deren Cousin Kurt in 12 Runden eines Boxkampfes aufzuteilen. In unserer Fassung haben wir den Boxring durch einen Martial-Arts-Käfig ersetzt. Die Leute sitzen auf zwei sich gegenüberliegenden Tribünen, der Kampf findet zwischen den Zusehern statt.

Mit welcher Botschaft wollen Sie das Publikum nach Hause schicken?

Arens: Ich hoffe, die Leute werden etwas erkennen können – möglicherweise auch eigene Verhaltensweisen. Sie sollen aber auch lachen (oder weinen) können – über die Absurdität eines Beziehungskrieges, der ja nur einen Mikrokosmos aller Kriege darstellt.

Sie sind Schauspielerin und Regisseurin, haben unter anderem auch schon am Landestheater NÖ inszeniert und gespielt. Was fasziniert Sie an den beiden Berufsbildern?

Arens: Theater ist eine freie Schutzzone. Durch den literarischen Abstand kann man Vorgänge besser verstehen und analysieren. Ich habe die Narrenfreiheit, sie durch das Spiel zu vergrößern, zu minimieren, zu verfremden oder auch ganz einfach und klar auszusprechen. Mit jedem neuen Stück kann ich ein neues Spielfeld eröffnen. Jede neue Arbeit ist eine Art Exkursion: Man weiß zu Beginn nicht, wo man landen wird. Mit jeder Rolle, die man spielt, erschafft man ein eigenes, neues Leben. SchauspielerInnen haben mehr Leben als Katzen. Als Regisseurin beschäftige ich mich zwar mit mehreren Rollen gleichzeitig, aber ich begleite nur. Dafür habe ich die Verantwortung für das Gesamtwerk.

Was mich zur Zeit beim Inszenieren sehr fasziniert ist der musikalische Aspekt. Ich liebe es, wenn ein Theaterabend einen guten Rhythmus hat. Seit ich selber Regie führe, kann ich mich interessanterweise viel besser auf andere RegisseurInnen einlassen. Ich bin weniger misstrauisch als früher. Weil ich immer mehr an Teamarbeit glaube. Sie ist das Wichtigste am Theater und wäre es eigentlich überall.

Was bedeutet Theater für Sie?

Arens: Theater, Musik und Kunst sind lebensnotwendig, weil sie auf spielerische Weise zur Auseinandersetzung ermuntern. Und zum Dialog mit dem jeweiligen Kunstwerk. Mehr Dialog und weniger Rechthaben bräuchte die Welt gerade! Erst kommt das Fressen, gleich danach kommt die Kunst (frei nach Berthold Brecht) – oder am Besten beides verbinden.

Was muss Theater können?

Arens: Theater ist einer der wenigen Orte, wo man Menschen noch live erleben kann – nicht durch Künstliche Intelligenz ersetzbar. Das ist die einzige, aber sehr wichtige Konstante. Ansonsten finde ich die Vielfalt am Theater gerade unglaublich faszinierend. Es werden neue Spielorte und neue Spielformen gefunden. Es wird mit Video, Musik und Tanz gearbeitet. Es gibt großartiges Kinder und Jugendtheater. Theater ist gerade eines der lebendigsten Institutionen überhaupt!

„Play Strindberg“ ist von 4. bis 18. November im Stadttheater Mödling zu sehen. www.stadttheater-moedling.at