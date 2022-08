Bernd Bienert: „Es hat immer alles mit Mozart zu tun“

Werbung

NÖN: Sie haben heuer wieder zwei Raritäten auf dem Spielplan von Teatro Barocco und starten diesen Samstag in der Burg Perchtoldsdorf.

Bernd Bienert: Der Saal ist akustisch hervorragend, und das historische Ambiente trägt zur Atmosphäre bei. Ignaz Holzbauers „Tod der Dido“ nach einem Libretto nach Petro Metastasio wurde in Österreich anscheinend noch nie gespielt. Mozart hat Holzbauer, der in Wien geboren wurde und ein wichtiger Vertreter der Mannheimer Schule war, sehr geschätzt. Und Domenico Cimarosas „Maestro di cappella“ könnte in Wien entstanden sein. Alles, was wir mit Teatro Barocco machen, hat immer mit Mozart zu tun.

Wo werden Sie denn bei Ihrer Repertoiresuche fündig?

Bienert: Diesmal durch Anregung von Christoph Ulrich Meier, der nicht nur als Wagner-Spezialist in Bayreuth arbeitet, sondern mit dem ich auch über die Zeit des 18. Jahrhunderts zusammenarbeite.

Ihr Konzept orientiert sich ja maßgeblich am Urtext und der szenischen Rekonstruktion.

Bienert: In vielen Fällen ist das nicht schwierig, weil in den Libretti meist genau drinsteht, was zu machen ist. Und es gibt ja auch Bühnenbilder aus dieser Zeit.

Sie kommen ursprünglich vom zeitgenössischen Tanz. Gibt es dorthin noch eine Verbindung?

Bienert: Ehrlicherweise interessiert mich das nicht mehr, weil es so langweilig ist. Man wird auch älter. Ich habe mich mit Alban Berg beschäftigt, mit Haubenstock-Ramati, mit Thomas Pernes, Henze … Und im Grunde bin ich zurück zu Mozart gekommen.

Sie spielen auch noch im Schlosstheater Schönbrunn und einmal in Melk – gibt es einen idealen Aufführungsort?

Bienert: Das ist nicht zuletzt eine Frage der finanziellen Leistbarkeit. Schloss Petronell wäre so ein Ort, aber der Aufwand für die Infrastruktur wäre beträchtlich.

Wie wird es mit Teatro Barocco weitergehen?

Bienert: Ich würde gerne nächstes Jahr wieder in Perchtoldsdorf spielen. Heuer ist das durchgehend gar nicht möglich, weil es durch Corona großen Nachholbedarf an Terminen gibt, sodass wir an drei Orten sind. Und ja, in der Stiftsbibliothek Melk zum Beispiel gibt es Werke, die noch gar nie aufgeführt wurden ...

