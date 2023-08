Bernd Bienert von Teatro Barocco: „Kastraten haben wir leider keinen!“

NÖN: Diesen Samstag feiern Sie die jüngste Premiere einer fast 300 Jahre alten Oper: „Antonio e Cleopatra“. Wird das romantisch? Dramatisch? Historisch?

Bernd Bienert: Ich find's sehr poetisch! Es geht um Kleopatra und Marc Anton, sie ist geflüchtet, er ist so verliebt in sie, dass er nur mehr vom Glück träumt. Aber sie erinnert ihn an ihre Feinde und will sogar, dass sie sich umbringen. Das tun sie aber nicht. Und am Ende singen sie zehn Minuten über Karl VI.

Für den Kaiserlichen Hof hat Johann Adolf Hasse seine Oper ja auch komponiert.

Bienert: Für einen Bankier und Minister am Hof in Neapel. Und für eine private Vorführung, „in einem Landschlösschen“. Karl VI hat Hasse ja auch gefördert, ebenso wie seine Tochter, Maria Theresia, deren Musiklehrer er war und die 1746 ja auch in diesem Saal, dem „Kleinen Speisesaal“, war, wo wir heuer spielen.

Der „Kleine Speisesaal“ heißt heute Altmannissaal. Und liegt in einem von NÖs prächtigsten Stiften: Göttweig. Warum spielen Sie gerade hier?

Bienert: Das hängt mit dem Fresko von Paul Troger auf der Kaiserstiege zusammen. Das zeigt ja auch Karl VI. Und der Kolomanisaal in Melk, wo wir zuletzt gespielt haben, wäre dafür zu groß und zu hallig. Hier spielen wir in Richtung Kamin und gehen in der Pause auf den Balkon. Und der Saal ist ja selbst ein Musikinstrument!

Apropos: Instrument. Wie klein ist Ihr Orchester? Und wie groß sind Ihre Hauptrollen?

Bienert: Es ist ganz klein besetzt. Wir haben heuer erstmals eine Theorbe dabei, fünf Streicher und einen Dirigenten am Cembalo. Es war ja auch eine Kammerkantate. Und in den Hauptrollen haben wir eine tiefe Altistin als Marc Anton und eine Sopranistin, die bei mir schon die Dido und die Ariadne gesungen hat, als Kleopatra. Das hat im Original Farinelli gesungen. Aber das ist eine sehr schwierige Rolle, und Kastraten haben wir leider keinen [lacht]!

Wie sehen Ihre Kostüme aus?

Bienert: Ich hab' einen Kostümentwurf gefunden, bei einer Auktion, eine barocke Federzeichnung. Die wollte ich immer schon verwenden. Und unsere Kostüme sind eine Rekreation, aber auch eine Neuerfindung. Ich wollte Haute Couture machen im Barockstil. Und das Kleid der Kleopatra ist wahnsinnig toll, da haben wir monatelang daran herumgeschneidert.

Und was kommt als Nächstes?

Bienert: Ich überleg' ja immer, ob man doch mal was Zeitgenössisches macht. Und den idealen Ort, den such' ich noch immer!

www.teatrobaroccco.at