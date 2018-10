NÖN: Sophie Scholl ist längst zu einer Marke des Widerstands geworden. Kann man dem überhaupt gerecht werden?

Bettina Kerl: Bei uns geht es weder primär um das tragische Schicksal noch um die Heldengeschichte einer Ikone – sondern um die Suche nach Loyalität zu sich selbst, Loyalität zu den eigenen Überzeugungen und Werten. Diese Frage geht uns alle an.

Wie wichtig ist es heute noch, den Nationalsozialismus auf die Bühne zu bringen?

Kerl: Asylwerber müssen in Hausarrest leben. Kritische Medien sollen mundtot gemacht werden. Der Vizekanzler enthüllt ein Trümmerfrauen-Denkmal, das Geschichtsklitterung betreibt. FPÖ-Politiker teilen und liken den Nazi-Slogan „Schütze deine Rasse“. Und der Bundeskanzler verkündet: „Vieles von dem, was ich heute sage, ist vor drei Jahren noch als rechtsradikal abgetan worden, das hat sich geändert.“ Scheint nicht, als wäre schon alles gesagt. Geschichtsvergessenheit ist die größere Gefahr, nicht Überinformation.

Wird der gesellschaftliche Rechtsruck in das Projekt einfließen? In welcher Form?

Kerl: Wir müssen für Freiheit, Demokratie, Solidarität und eine offene Gesellschaft kämpfen, wenn wir darin leben wollen! Auch darum geht es in diesem Projekt.

Sophie Scholl war stark vom Glauben geprägt. Wie halten Sie’s mit der Religion?

Kerl: Diskret.

Wie schwierig ist es, im Klassenzimmertheater so nah an jungen Menschen zu spielen?

Kerl: Theater ist immer jetzt, nah und direkt. Was wäre ein Theater, das die nahe Begegnung mit jungen Menschen scheut?

Sie waren lange in Deutschland, was hat Sie am Landestheater St. Pölten gereizt?

Kerl: Es ist ein tolles Haus. Ich schätze meine Kollegen. Und empfinde es als Geschenk, mit verschiedenen Regisseuren an verschiedenen Stücken arbeiten zu können. Die Hierarchien sind flach, die Wege kurz, das Publikum ist offen und interessiert.