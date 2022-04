Bettina Masuch: „Das Festspielhaus ist ja kein Ufo!“

Werbung

NÖN: Sie haben Ihr erstes Programm für Ihre erste Saison vorgestellt. Wie wird die denn?

Bettina Masuch: Das ist die große Frage! Man jongliert mit sehr vielen Unbekannten. Und ich habe das Festspielhaus während der Lockdowns sehr leer kennengelernt, auch die Stadt …

„Markant“ soll es werden, Ihr Programm, „kontrovers“, „originell“ und „gewagt“. Das haben Sie bei Ihrer Vorstellung im Herbst 2020 versprochen. Wie viel Kontroverse verträgt denn ein Programm? Wie viel Originalität braucht es? Und wie viel Mut kann es sich leisten?

Masuch: Wir leben in Zeiten von großen Umbrüchen. Ich denke, dass man das bei einer Spielzeitgestaltung berücksichtigen muss. Es gibt aber auch das Bedürfnis nach Schönheit und Entspannung. Was zutiefst menschlich ist, ein ganz großes Statement und eine Art Gesamtkunstwerk, ist Jóhann Jóhannssons „Last and First Men“ [Anm.: am 18. Februar 2023].

Sie haben auch gesagt, das Festspielhaus sei für Sie „ein Ort zwischen Tradition und Gegenwart“. Was gibt’s bei Ihnen Traditionelles? Was Gegenwärtiges? Und was dazwischen?

Masuch: Klassiker der Avantgarde wie Anne Teresa de Keersmaeker oder Akram Khan. Es ist mir aber auch ein Anliegen, junge Künstlerinnen und Künstler vorzustellen. Und es ist mir wichtig, an die Arbeit meiner Vorgängerin anzuknüpfen.

Studiert haben Sie Theaterwissenschaft, waren Dramaturgin von Berlin bis Zürich, haben (Tanz-)Festivals kuratiert und waren zuletzt Intendantin im tanzhaus in Düsseldorf. Wird das Festspielhaus mit Ihnen (noch mehr) zum Tanzhaus? Wird es zum Theaterhaus?

Masuch: Der Tanz ist meine künstlerische Herkunft. Es ist mir aber auch wichtig, dass das Festspielhaus ein Mehrspartenhaus ist. Die Dimension des Hauses ist sehr viel größer als in Düsseldorf. Mir ist auch eine lebendige Kommunikation wichtig. Das Haus ist ja kein Ufo, das irgendwo landet. Was für mich wirklich neu ist, ist die Zusammenarbeit mit dem Tonkünstler-Orchester. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich freu’ mich sehr darauf!

Was wünschen Sie sich? Fürs Programm, fürs Haus, für sich?

Masuch: Ich wünsche mir, dass das Publikum nach der Pandemie zurückkommt, dass wir uns kennenlernen und dass wir gemeinsam auf diese Reise gehen!

www.festspielhaus.at