NÖN: Diesen Samstag kommen Sie mit einem ganz besonderen Projekt in die St. Pöltner Bühne im Hof. Was gibt’s da zu hören?

Billy Cobham: Musik meiner neuen Aufnahme „Time Lapse Photos“ – mit Fareed Haque an der Gitarre, Scott Tibbs an den Keyboards, Paul Hanson am Saxofon und Tim Landers am Bass.

„Crosswinds“, also: „Seitenwinde“ heißt Ihr aktuelles Projekt. Und „Crosswinds“ hieß auch eines Ihrer vielen Alben – allerdings schon 1974. Was hat das, dass Sie es 45 Jahre später wieder spielen? Was fehlt(e) ihm?

Cobham: Der Name des Projektes ist „The Crosswinds Project“. Als Komponist mag ich es, Songs, die ich geschrieben habe, wieder aufzugreifen und so zu verändern, dass sie meine musikalischen Gefühle zu dieser Zeit meines Lebens widerspiegeln.

Gegenwind hat es in Ihrer Karriere nicht viel gegeben. Schließlich haben Sie schon ganz jung mit Stan Getz oder Thelonious Monk gespielt. Später kamen John McLaughlin oder Miles Davis. Viel besser geht’s im Jazz nicht. Mit wem hätten Sie noch gern gejammt?

Cobham: Mit Stan Getz habe ich einmal gespielt, mit Thelonious Monk nie. Und mit Joni Mitchell würde ich gerne spielen.

Sie haben aber auch mit den US-Rockern von Grateful Dead gespielt, mit Brit-Popper Peter Gabriel oder mit Straßenkindern in Brasilien. Kennt der Jazz ohnehin keine Grenzen?

Cobham: Jazz kennt nur dann Grenzen, wenn ihm jemand seine persönlichen Grenzen aufzwingt.

Und kann Musik als (Herzens-)Bildung tatsächlich etwas verändern?

Cobham: Das könnte sein!

Im Mai werden Sie 75. Ihre Musik klingt aber wie 35. Und Ihr Tourplan mit vier Projekten und vier Kontinenten schaut selbst für einen 45-Jährigen heftig aus. Haben Sie nie an eine Pause gedacht? An Urlaub? Und gibt’s Ihre „Geburtstagsmusik“ auch auf CD oder LP?

Cobham: Nein! Und seien Sie vorsichtig mit Ihren Wünschen!

Was kommt als Nächstes?

Cobham: Im April das JazzArfestival in Aarau, im Mai Namibia, im Juni Großbritannien. Kurz gesagt: Mein Urlaub ist, wenn ich spiele!

