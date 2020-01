NÖN: Diesen Donnerstag sind Sie im St. Pöltner Landestheater zu Gast, aber nicht mit einem Stück, einer Inszenierung oder einem Ensemble, sondern „nur“ mit einem Buch. Was gibt’s denn da zu hören? Und gibt’s auch was zu sehen?

Caroline Peters: Es gibt absolut nur das zu sehen, was sich alle Zuhörer in ihren Köpfen ausmalen können und wollen. Und was Elena Ferrante mit ihren Worten in die Luft malen und ich mit meiner Stimme auf die Bühne malen kann.

Elena Ferrante, die Sie da mitbringen, gehört mit ihrer Romanreihe rund um zwei neapolitanische Freundinnen längst zu den Bestsellerautorinnen weltweit. Was haben die, was andere Romanfiguren nicht haben?

Peters: Die Geschichte von Lina und Lenú ist sehr berührend. Und es liegt unter allem eine Grundspannung, wie sonst vielleicht in einem Psycho-Thriller. Man bekommt ein grosses Panorama der Lebensverhältnisse im südlichen Europa von den 50er Jahren bis heute geschildert.

Apropos: Lesen. Das ist in Zeiten von Netflix, Blogs und Podcasts ja fast schon so altmodisch wie ins Theater gehen. Was hat das? Was braucht das – und was braucht eine Vorleserin?

Peters: Ich glaube nicht, dass Lesen altmodisch sein kann. Wir lesen und schreiben alle den ganzen Tag, ob Mails oder Instagram oder Twitter oder Blogs. Lesen kann gar nicht altmodisch werden. Vorlesen hingegen kam mir schon in meiner Jugend altmodisch vor, oder wenigstens privat, familiär. In der Familie meiner Kindheit wurde sehr viel vorgelesen gegenseitig, und ich verstand lange nicht, warum das auch öffentlich getan wird. Aber sehr viele Menschen, die Podcasts und Audio-Bücher mögen, bekommen auch gerne live vorgelesen. Man hört etwas laut, was man sonst still im Kopf hört – das ist interessant und gemeinsam.

Und was braucht eine Moderatorin – wie die, die Österreichs letzte Filmpreis-Gala moderiert hat (nämlich: Caroline Peters)?

Peters: Vor allem starke Nerven!

Bekannt geworden sind Sie aber nicht durchs Moderieren und nicht durchs Lesen. Sondern durchs Spielen. Und das vor allem im Hauptabendprogramm des Ersten Deutschen Fernsehens, wo Sie sieben Jahre lang als Kriminalkommissarin in „Mord mit Aussicht“ ermittelten. War das ein Glück? Ein Sprungbrett? Und ist das etwas, das Sie wieder machen würden?

Peters: Die Figur Sophie Haas war in jedem Fall ein Glück und ein grosser Spass für mich. Sprungbrett waren andere Filme davor.

Mir hat das als Schauspielerin viel gebracht, so viel Komödie zu spielen. Ein Fernseh-Drehtag ist rein kräftemäßig eine große Herausforderung. Und dabei noch gute Qualität hinzukriegen, hat uns allen viel abverlangt. Ich hätte damit auch gerne weiter gemacht und würde es jederzeit wieder tun.

Es findet ja jetzt eine ungeheure Aufwertung von Serien statt. Und ich selber als Konsument war schon immer Serien-Fan. Meine liebsten waren früher „Das Model und der Schnüffler“ und aus Deutschland „Ein Mann will nach oben“ oder „Felix Krull“ oder ganz toll auch die „Heimat“- Serie von Edgar Reitz. Jetzt liebe ich am meisten „Fleabag“ und „Killing Eve“ oder „Marvellous Mrs. Maisel“.

Gespielt haben Sie aber vor allem auch Theater. An der Berliner Schaubühne, am Hamburger Schauspielhaus, am Wiener Burgtheater. Und, ab diesem Juli, am Salzburger Domplatz, und zwar die Buhlschaft in Hofmannsthals „Jedermann“. Was hat die, was die Frauen bei Shakespeare, Schiller, Nestroy, Schnitzler oder Pollesch nicht haben? Und wie wird die heuer, im Jubiläumsjahr?

Peters: Oh, so viele Fragen auf einmal zur Buhlschaft! Wie sie nun wirklich wird im Jubiläumsjahr – das werden wir sehen. Hoffentlich wird es wenig Regen geben und viele Auftritte am Domplatz. Ein tolles Kleid und jede Menge Spass und Vergnügen. Von DER Seite her hat die Buhlschaft ja mehr Glück als der Jedermann.

Und warum haben Sie erst überlegen müssen, bevor Sie Salzburgs Schauspielchefin Bettina Hering (die einmal Intendantin am St. Pöltner Landestheater war) und Regisseur Michael Sturminger (der seit 2014 auch die Sommerspiele in Perchtoldsdorf leitet) zugesagt haben?

Peters: Ich musste kurz Luft holen und nachdenken, ob ich den ganzen Sommer damit verbringen kann, die Buhlschaft nicht nur zu spielen, sondern auch die vielen anderen Aufgaben wahrzunehmen. Man spielt ja da sehr viel mehr als nur eine Rolle im Theater…

