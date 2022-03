Chris Pichler: „Musik und Schauspiel befruchten sich immer“

Werbung

NÖN: Bei der Saisoneröffnung von Niederösterreichs Haydnregion am 27. März geht es um „Haydn und die Frauen“. Wer sind diese Frauen?

Chris Pichler: Haydn hatte viele Frauen in seinem Leben, er war in jungen Jahren beispielsweise in die Tochter eines Friseurs verliebt. Die ist dann ins Kloster gegangen und er hat die andere Schwester genommen. Haydn hat über die Frauen gesagt: „Ich habe schöne Frauen zeitlebens gesehen.“ Sie ihn wohl auch – aber bei ihm wird es vermutlich nicht seine Schönheit gewesen sein. Mich interessiert auch, inwiefern die Frauen wichtig waren – gerade zu dieser Zeit. Viele waren Sängerinnen, Pianistinnen, Komponistinnen oder künstlerisch ambitioniert und wurden von Haydn gefördert. Viele haben aber auch Gesellschaften gegeben und so die Männer überhaupt erst miteinander verbunden und bekannt gemacht.

Darum geht es auch in den Texten, die Sie lesen werden ...

Pichler: Genau. Es ist eine Lesung aus Anekdoten, Aussagen von Zeitzeugen sowie Briefen. In den Texten begreift man den Menschen Haydn noch einmal von einer ganz anderen Seite, über persönliche Aussagen oder solche, die Frauen geschrieben haben. Teilweise wird das auch lustig. Und ich werde natürlich auch schauspielerische Aspekte einbringen. Es ist mir auf jeden Fall wichtig, dass man die Frauen in den Fokus rückt. Auch die Frage, wie es den Frauen damals ging – welche Aufgaben sie sich gesucht haben, für ihren Lebenssinn.

Wie hängen diese Texte mit Musik zusammen?

Pichler: Es wird ein Klaviertrio geben, in das die Texte eingebunden sind. Einerseits wird sich die Musik schön in die Stimmung einbauen, die ich mit den Frauen aufbaue. Zum Teil wird die Stimmung aber auch konterkartiert oder aufgegriffen und übergeleitet weitergeführt.

Schauspiel und Musik – sollte das mehr und öfter miteinander verbunden werden?

Pichler: Ja, das wäre schön. Ich mag das sehr. Ich habe auch viele Soloabende, bei allen habe ich mittlerweile Lieder eingebaut. Ich bin der Meinung, dass sich das gegenseitig befruchtet. Musik übernimmt etwas, das Sprache aufgreift und das sich so gegenseitig weiterführt. Ich kann Texte zum Teil anders spielen, wenn ich vorher die musikalische Stimmung mit hineinnehme. Musik fügt immer noch eine Ebene hinzu – auf einer Metaebene ist das etwas, das die Sinne aufnehmen und nicht der Kopf.

www.haydnregion-noe.at