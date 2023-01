Christian Dolezal: „Lesen ist ja an sich nichts Schwieriges“

Werbung

NÖN: Diesen Mittwoch sind Sie in St. Pöltens Cinema Paradiso zu Gast – mit Christine Nöstlinger. Was gibt's da zu hören?

Christian Dolezal: Diese Gedichte von der Frau Nöstlinger, die ich vor Jahren ausgegraben habe, sind ein besonderes Kleinod österreichischer Mundartdichtung – voll markerschütternder Tragik und Komik zugleich.

Der Gedichtband „Iba de gaunz oaman Leit“ ist ja schon 49 Jahre alt. Warum muss man den noch immer lesen? Und warum gerade im Dialekt?

Dolezal: Die österreichische Bevölkerung ist einzigartig, im Guten wie im Schlechten, und das kann man nur in unserer Sprache klar machen. Drum der Dialekt. Der übrigens besonders schön ist. Und dass diese Texte so alt sind, ist nicht relevant, denn die Nöte und Sehnsüchte der Menschen ändern sich nie.

Schauspielkollegin Ursula Strauss und Zitherspieler Karl Stirner sind auch mit dabei, bei Ihrem Nöstlinger-Abend. Spielt es sich zu zweit leichter als allein? Und liest es sich mit Musik besser als ohne?

Dolezal: Karl Stirner ist ein österreichischer Archetyp und ein extrem feiner, sensibler Musiker. Nein, es liest sich nicht zu zweit leichter. Aber ich freu mich, mit meiner lieben Kollegin Schönes zu machen. Sonst seh’ ich sie ja gar nicht mehr!

Gespielt wird im Saal 1 von NÖs erstem Programmkino. Wann waren Sie zuletzt auf der Leinwand? Und wann waren Sie zuletzt im Publikum?

Dolezal: Ich hab’ zuletzt „Triangel of Sadness“ gesehen. Herrlich! Ich selbst war schon seit Jahren nicht mehr im Kino zu sehen. Meine letzten Dreharbeiten waren fürs Fernsehen: „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“.

Auf der (Theater-)Bühne standen Sie auch letzten Sommer in Haag, mit dem dritten Shakespeare in der fünften Saison unter Ihrer Intendanz. Diesen Sommer spielen Sie Aristophanes. Was hat Sie denn an den alten Griech(inn)en gereizt?

Dolezal: „Lysistrata“, das in unserer Fassung „Ella, Ella!“ heißt, ist saulustig. Die Frauen verweigern sich im Ehebett und besetzen die Akropolis, damit die Männer endlich aufhören, Krieg zu führen. Das ist derzeit relevant – und lachkräftig.

Und was kommt als Nächstes?

Dolezal: Ab 19. Jänner gibt’s im Wiener Rabenhoftheater mein erstes selbstgeschriebenes Comedy-Solo „Herzensschlampereien“. Alles, was ich da erzähle, ist wahr – ich schwöre!

www.cinema-paradiso.at