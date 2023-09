Sopranistin Christina Gansch: „Das Lied liegt mir am Herzen“

NÖN: Vorigen Sonntag haben Sie noch Joseph Haydn in St. Pölten gesungen. Diesen Sonntag singen Sie Arnold Schönberg in Mödling. Wie war das? Und wie wird das?

Christina Gansch: „Die Schöpfung“ war schön, aber schwierig. Ich war verkühlt, und bei uns Sängern ist eine Verkühlung schon was Anderes. Für mich ist ein Oratorium wie ein Konzert. Und jetzt kommt das Lied...

Was ist am Lied so besonders?

Gansch: Das Lied liegt mir sehr am Herzen, weil es die purste und klarste Form ist, in der ich mich präsentieren darf. Da gibt's nur mich und den Pianist, sonst nichts. Das ist sehr befreiend! Und um das Lied muss man sich auch ein bisschen mehr kümmern. Für mich ist ja der Beruf der klassischen Sängerin so interessant, weil ich mir aussuchen darf, was ich mach'...

Für Mödling haben Sie Lieder von Schönberg, Mahler, Berg und Zemlinsky ausgesucht. Das ist ja auch ein besonderes Programm...

Gansch: Ich hatte den Wunsch, einen Liederabend über Wien um 1900 zusammenzustellen – der das Fenster aufmachen soll, in diese Zeit. Mahlers Rückert-Lieder sind mir am Herzen gelegen. Zemlinsky hab' ich für mich entdeckt. Und von Schönberg singe ich vier Lieder. Die brauchen auch mehr Arbeit und Zeit. Es kommen aber auch Briefe vor – und natürlich Alma Mahler.

Bei den Serenadenkonzerten geht es aber auch um den Ort, in Mödling das Haus in der Bernhardgasse, wo Arnold Schönberg sieben Jahre lang gelebt hat. Was macht der Ort, mit der Musik?

Gansch: Ich glaub', dass die Atmosphäre ganz wichtig ist. Ich war noch nie in diesem Wohnhaus. Aber ich freu' mich total, das wird ein richtig intimer Abend. Und es ja wirklich ein Wohnzimmer, da passen nicht viele Menschen hinein. Das hat fast schon was Magisches!

Sie haben aber auch schon bei den Salzburger Festspielen und an der Mailänder Scala gesungen, in Berlin, Hamburg, Paris und Glyndebourne. Was kommt als nächstes?

Gansch: Ich mach' in erster Linie Oper, und das ist extrem aufwändig. Aber als nächstes bin ich nochmal bei Musica Sacra, mit Ludwig Lusser und Bach-Kantaten [am 1. Oktober]. Im Jänner bin ich bei der Mozart-Woche in Salzburg, im Mai und Juni in San Francisco mit der Pamino und im Herbst in Covent Garden. Aber nächstes Jahr singe ich auch wieder in St. Pölten!

Sie leben ja auch in St. Pölten. Warum nicht woanders?

Gansch: Ich bleibe in Niederösterreich – und reise in die Welt!

