Christof Spörk: „Die Fliegen fetzen, bis die Fetzen fliegen“

NÖN: Am 18.2. feiert Ihr neues Programm „Dahaam“ seine Niederösterreich-Premiere und zwar in der Bühne im Hof in St. Pölten. Wie wird das?

Christof Spörk: Nachdem das Programm ja schon in Wien und der Steiermark Premiere hatte, traue ich mich in aller Bescheidenheit zu sagen: Es werden die Fliegen fetzen, bis die Fetzen fliegen.

„Spörk alaan dahaam“ sind Sie nicht, denn ein schlagfertiger Schlagzeuger begleitet Sie,Alberto Lovison. Wie spielt es sich gemeinsam mit ihm auf der Bühne?

Spörk: Alberto Lovison ist für mich mein erster richtiger Lottogewinn. Gesucht habe ich einen willfährigen Perkussionisten aus Graz, der alles umsetzt, was ich von ihm will. Bekommen habe ich einen komödiantisch äußerst begabten Schlagzeuger und Bassisten aus Italien, der zum Glück nicht alles so macht, wie ich ursprünglich wollte, sondern besser.

Zuhause ist der Ort, an dem die meisten Unfälle passieren. Und der Ort, an dem Ihnen die meisten Witze einfallen?

Spörk: Sagen wir so, während der verschiedenen Lockdowns gab es ja auch gar keinen anderen Ort, an dem mir was einfallen hätte können.

Ja, wir waren alle in den letzten zwei Jahren viel dahaam. Kann man darüber noch lachen?

Spörk: Unser „Dahaam“ ist definitiv kein Corona-Schenkelklopfer-Programm. Es geht, freilich kabarettistisch verarbeitet, um unsere mitteleuropäische Art zu leben und was das mit der restlichen Welt zu tun hat.

Also kein Corona, aber dafür Klimawandel und Kapitalismus? Und wie passen die Männergesangsvereine im Programm dazu?

Spörk: Also ein wenig streifen wir das Thema Corona schon. Es wird auf jeden Fall spannend sein, zu beobachten, wie sich zwei Jahre fehlende Samstagabendvollräusche auf die Lebenserwartung der heutigen Jugendlichen auswirken werden. Ich vermute, die werden alle 130 Jahre alt. Corona sei Dank! Und ja, Männergesangsvereine sind ganz sicher die Zukunft der ungestörten Unterhaltung unter Männern. Eine Art „safe space“. Jetzt, wo sogar schon bei der Feuerwehr Frauen dabei sind, ist es höchste Zeit, Alternativen anzudenken. Aber sicher ist gar nix. Schau ma mal!

