NÖN: Diesen Freitag sind Sie – mit Gitarre und Bass – zu Gast im Waidhofner Theater an der Mauer. Was gibt’s denn da zu hören?

Christof Zellhofer: Es gibt einen amerikanischen Liedermacher von Weltformat zu hören. Und Lieder, die vom Leben, vom Reisen und natürlich von der Liebe erzählen.

Der Name Ihres Trios, Bryan Benner and The Pool Boys, klingt ja nach Cocktails und Sandstrand. Nach Jazz oder Folk klingt er eher nicht. In welche Schublade passen Sie sonst?

Zellhofer: Das ist schwierig, uns in eine Schublade zu stecken! Die Besetzung gibt’s sonst nicht. Und da es in Wien keinen echten Meeresstrand gibt, musste es der Pool sein! Bryan kommt ja aus Orlando, Florida, und das spürt man auch in seinen Liedern.

Wie kommen denn ein Horner Trompeter, ein kalifornischer Liedermacher und ein Neunkirchner Bassist überhaupt zusammen?

Zellhofer: Wien ist ja ein Schmelztiegel. Da haben wir uns getroffen und – erst mit der Trompete – gejammt. Das Kornett hat aber besser zur Stimme gepasst. Und dann haben wir noch ein Bassinstrument gesucht …

Sie haben aber auch, ganz klassisch, mit den Philharmonikern konzertiert. Waren Haydn und Co. dann doch nichts für Sie?

Zellhofer: Irgendwann hab’ ich mir die Sinnfrage gestellt. Und dann hab’ ich angefangen, mich mit dem Jazz zu beschäftigen. Bei Bryan war das ganz ähnlich. Er ist ja ausgebildeter Opernsänger …

Die Pool Boys sind heuer noch im Kottingbrunner Schloss, im Thayapark oder am Retzer Hauptplatz zu hören – alles im Rahmen von „Musik Aktuell“. Braucht die „neue“ Musik heute immer noch Ansager? Ausrufer? Trommelwirbel? Und braucht sie neue Orte?

Zellhofer: Trommelwirbel kann man immer brauchen. Ohne den geht’s heute nicht mehr. Und ich glaube, es gibt so einen Gegentrend, dass die Leute nur 20 Kilometer zum nächsten guten Konzert fahren wollen. Aber dafür braucht’s eben auch Initiativen wie „Musik Aktuell“.

Was kommt als Nächstes?

Zellhofer: Wir wollen noch mehr neapolitanische Lieder, die Bryan aus den 1950er-Jahren ausgegraben hat, spielen. Und dieses oder nächstes Jahr damit unsere zweite CD machen …

www.tam.at

www.musikfabrik.at