NÖN: Diesen Sonntag eröffnen Sie mit einem ganz jungen Ensemble das junge Kulturfest Traisental. Was gibt’s denn da zu hören?

Christoph Moser: Wir sind ja bei den Walpersdorfer Konzerten schon das dritte Mal dabei. Und wir wurden immer sehr gut aufgenommen! Letztes Jahr waren wir mit dem Mozart-Klarinettenquintett da, heuer kommen wir mit Brahms.

Beim Ensemble-Namen Soundartists denkt man eher an eine Big Band als an eine Streicher-Bläser-Formation. Wie klingt er, Ihr Sound? Und wie viel Artistik steckt da drin?

Moser: Soundartists ist eigentlich die Übersetzung von Tonkünstler. Und wir sind ja ein Ensemble der Tonkünstler, mit einem Musiker vom RSO und einem vom Brucknerorchester. Wir empfinden uns auch als kleines Orchester, wir wollen symphonisch klingen und auch alles bringen, was ein Orchester kann: Energie, Dynamik, Farben…

Aber ohne Dirigent…

Moser: Das macht’s schon schwieriger, weil jeder der sieben oder acht Musiker mal solistisch, mal kammermusikalisch spielt. Das ist spannend, und das ist fordernd.

Im Gepäck haben Sie am 15. Juli Mozart und Brahms. Was ist an denen (noch immer) neu?

Moser: Das sind einfach Meisterwerke! Und das sind Komponisten, die vom Publikum gefordert und geliebt werden! Wir spielen, heuer beim Grafenegg Festival, aber auch Zeitgenossen, Françaix und Ferguson – und das ist wirklich beinharte Probenarbeit!

Das Kulturfest Traisental bespielt nicht nur ein Schloss (in Walpersdorf) und ein Stift (in Herzogenburg). Sondern zur Eröffnung auch eine Wallfahrtskirche (in Heiligenkreuz Gutenbrunn). Spielt es sich dort anders?

Moser: Es ist sicher nicht egal, wo man spielt. Und wir gehen da bewusst hin. Das Erschließen von neuen Konzertorten ist auch für uns als Ensemble etwas ganz Wichtiges – genauso wie die Vermittlung für junge Leute.

Mit einem Quintett spielen Sie am 22. August bei Allegro Vivo in Schönberg am Kamp, mit den Tonkünstlern schon am 17. August bei der Festivaleröffnung im Wolkenturm in Grafen egg. Wo wollen Sie noch spielen?

Moser: Mit den Soundartists im Wiener Musikverein!

www.schloss-walpersdorf.at