Christoph W. Bauer: „Ganz speziell und abwechslungsreich“

Werbung

NÖN: Bei der Veranstaltungsreihe „Das Land liest“ werden noch bis zum 15. September Schreibende mit Bezug zu Niederösterreich hervorgehoben. Was schätzen Sie an diesem Format?

Christoph W. Bauer: Es ist eine großartige Idee, dass an mehreren Standorten – heuer sind es 16 – gelesen wird. Es hat mir auch schon letztes Jahr, wo ich ebenfalls involviert war, eine große Freude gemacht, so flächendeckend zu agieren.

Sie lesen zweimal, einmal in Mödling und einmal in Tulln. Am Donnerstag gestalten Sie mit Jana Volkmann und Gerhard Ruiss einen Albert-Drach-Abend in Mödling, dort, sein Elternhaus, wo er auch gestorben ist. Wie wird dieser Abend?

Bauer: Er wird sicherlich abwechslungsreich. Ich lese Gedichte von Albert Drach. Er ist ja ein bekannter Romancier, aber, wie ich finde, auch ein guter Lyriker. Es wird ein Querschnitt durch sein Werk gelesen, Romane sowie Gedichte. Es gibt vor der Lesung auch zwei Führungen durch das Drach-Haus. Das wird ganz speziell. Diese Gelegenheit hat man nicht sehr oft.

Am Freitag begeben Sie sich dann in Tulln auf die Spuren des französischen Schriftstellers Emmanuel Bove, der hier einige Zeit lebte. Sie haben sich schon länger mit Bove auseinandergesetzt. Warum?

Bauer: Ich habe ihn vor gut 20 Jahren das erste Mal gelesen in der Übersetzung von Peter Handke und war besonders von Boves Rhythmik fasziniert. Er hat seinen ersten Roman namens „Meine Freunde“ in Tulln geschrieben. In meinem Essay habe ich mich auf eine Spurensuche begeben und versucht nachzuvollziehen, warum der Franzose sich gerade in Tulln angesiedelt hat, wie er dahin kam, wen er getroffen haben könnte und was er gesehen haben könnte. Mit Stefan Gmünder werde ich ein Gespräch über Emmanuel Bove führen, aus meinem Essay lesen sowie wichtige biografische Eckpunkte nachvollziehen.

Was kommt als Nächstes?

Bauer: Am 17. September lese ich in der Literaturmeile Wien aus meinem neuesten Buch „an den hunden erkennst du die zeiten“, im Oktober bin ich dann in Berlin. Außerdem arbeite ich gerade an einem Hörspiel, in welchem es um die Einsamkeit geht, die um sich greift, obwohl wir immer mehr zusammen sind. Das Hörspiel wird noch im Herbst erscheinen.

www.daslandliest.at