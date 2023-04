Christoph Zimper: „Das klassische Konzert neu gedacht“

„Milch & Honig“ startet am 14. April mit Antoiné de Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“ – und mit Festivalleiter Christoph Zimper an der Klarinette, Marie Spaemann am Cello, Daniela Knaller und Tochter Nora als Erzählerinnen und Sandmalerei von Anna Vidyaykina in den Wiener Neustädter Kasematten. Bis 12. Mai stehen insgesamt sieben Abende und ein (Sonntag-)Vormittag mit Tönen, Tänzen und Bildern am Festivalprogramm. www.wiener-neustadt.at