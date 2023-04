Clemens Wenger: „Kultur soll ein Ort der Begegnung sein“

Werbung

NÖN: Am 31. März haben 5/8erl in Ehr’n mit „Live in der Wachau“ eine neue Platte veröffentlicht – gemeinsam mit dem Jazzorchester Vorarlberg. Am 29. April ist das auch live in der St. Pöltner Bühne im Hof zu hören. Was ist das Besondere daran?

Clemens Wenger: Das Besondere an dem neuen Album ist, dass wir zum ersten Mal in unserer Bandgeschichte eine Kollaboration mit einer anderen Band gemacht haben. Und dann gleich eine Zusammenarbeit mit einem Orchester. Das heißt, zu unserem bekannten Sound kommt jetzt noch etwas orchestrales hinzu.

Das Album wurde vor zwei Jahren beim Weltmusik-Festival Glatt&Verkehrt in Krems aufgenommen – mit einem Querschnitt aus Songs aus Ihrer Bandgeschichte im neuen Gewand. Wie haben Sie da eine Auswahl getroffen?

Wenger: Die Songs mussten natürlich dafür geeignet sein, sie mit dem Orchester aufzunehmen. Also: welche Lieder haben das Potential für Arrangements, die in dieser Konstellation gut funktionieren. In „Alaba, How do you do?“ wird zum Beispiel viel über die Boulevardmedien reflektiert und viel zitiert, das hat so etwas humorvolles und zirkusartiges. Da konnten wir mit dem Orchester viel in Richtung Zirkusmusik machen und das mit der riesen Musik auch noch einmal überzeichnen. Oder „Leben wie Qualtinger und Sterben wie Heller“. Da ist jetzt eine fast kubanische Version daraus geworden, mit Schlagzeug und Bläsern.

Wie profitieren Sie als Band von der Zusammenarbeit?

Wenger: Es war erst einmal total spannend, neue Inputs zu bekommen. Wichtig war uns, was uns eigen ist, zu behalten: wir sind auch mit dem Orchester keine Rockband, die brutal Party macht. Unser Ziel war es, das, was uns ausmacht, in einem neuen Klangkörper zu transportieren. Quasi mit einem größeren Pinsel ein Klanggemälde malen, das noch ein bisschen bunter ist. Und man lernt letztlich immer etwas – nicht nur musikalisch, auch sozial.

Was müssen Musik und Kultur können und leisten?

Wenger: Musik ist ein ganz wichtiges Vehikel, um Menschen zusammen zu bringen. Musik kann verbinden, das sehen wir vor allem auch bei unseren Konzerten, wo wir ein sehr heterogenes Publikum von jung bis alt haben. Kultur soll ein Ort der Begegnung sein, wo man nachsinnt. Auch wenn es lustig ist. Deshalb beschäftigen wir uns auch mit Themen, die aus der Gesellschaft kommen. Manchmal ein bisschen ernster, manchmal ein bisschen zynischer, manchmal ein bisschen lustiger. Wir merken, dass es eine ganz besondere und eigene Verbindung zum Publikum schafft, wenn man sich mit Themen beschäftigt, die jeden und jede betreffen. Das hat auch etwas politisches – Musik nicht nur um der Musik willen zu machen, sondern textlich auch den Blick auf das zu werfen, was uns umgibt.

"Im Auge des Schmetterlings": 5/8erl in Ehr'n touren gemeinsam mit dem Jazzorchester Vorarlberg durch Österreich. Foto: Astrid Knie, Astrid Knie

„Im Auge des Schmetterlings“ - Tourdaten

27.04. Linz Schauspielhaus



28.04. Salzburg Arge



29.04. St. Pölten Bühne im Hof



11.05. Innsbruck Treibhaus



12.05. Dornbirn Spielboden



14.05. Wien Porgy



15.05. Wien Porgy