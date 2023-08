Bordin über Carnuntum: „Das ist nach wie ein sehr spezieller Ort“

NÖN: Im Vorjahr hat Art Carnuntum pausiert, am 18. August startet das Festival unter Ihrer Leitung wieder, mit dem antiken Klassiker „Antigone“. Wie reagiert das Publikum?

Constantina Bordin: Nach Covid ist das Publikumsinteresse zum Glück zurückgekehrt. Wir können allerdings nicht wie andere Festivals Aufführungsserien unserer Produktionen bieten, jedes Stück ist nur einmal zu sehen.

Sie setzen das Werk Ihres vor zwei Jahren verstorbenen Vaters und Festivalgründers, Piero Bordin, fort. Wieviel eigene Handschrift entsteht dabei?

Bordin: Der Fokus liegt wieder auf antiken Themen, wobei das Programm immer stimmig und harmonisch sein und viel mit der heutigen Zeit zu tun haben soll. Deshalb ist mir besonders „Heraklit“ wichtig. Ein großes Anliegen ist mir auch die intensive Einbindung der Region. Und auch die Sponsorensuche ist eine wachsende Aufgabe. Man betont gern, dass ich erst 27 Jahre alt bin und jüngste Intendantin Europas. Aber ich bin schließlich mit dem Festival aufgewachsen und international gut vernetzt. Und ich habe mich ja auch im Rahmen meiner Studien intensiv mit Theaterphänomenen des 20. Jahrhunderts beschäftigt. Theater ereignet sich auf ästhetischer und gefühlsmäßiger Ebene.

Woran zeigt sich bei einem so klassischen Programm der Gegenwartsbezug?

Bordin: Nach „Antigone“ und „Die Perser“ findet jeweils ein Publikumsgespräch statt. Das Sprechen über den Text, die gemeinsame Aufarbeitung des Gesehenen, wenn der Raum offen ist, liegt mir am Herzen.

Der Ort der Aufführungen ist wie schon unter Piero Bordin das Amphitheater von Petronell-Carnuntum...

Bordin: Ja, das ist nach wie vor ein sehr spezieller Spielort. Dort eröffnen wir mit „Antigone“ in einer Inszenierung von Savvas Stroumpos. Am 19. August folgen „Die Perser“, am 26. August dann „Anwälte der Natur“ von Frank Raddatz, entstanden für das deutsche „Theater des Anthropozän“. Nur mit „Heraklit und Geheimnisse des Übergangs“ von Jürgen Kaizik gehen wir am 2. September in die Therme der Römerstadt Petronell-Carnuntum. „Romeo und Julia“ mit „The Lord Chamberlain's Men“ ist dann am 8. September wieder im Amphitheater von Petronell zu sehen.

Wie geht es dann weiter? Gibt es Pläne für 2024?

Bordin: Im kommenden Jahr begehen wir ein Jubiläum: 35 Jahre Art Carnuntum. Den Spielplan im Detail will ich noch nicht verraten, aber es wird jedenfalls eine Spezialausgabe geben.

www.artcarnuntum.com