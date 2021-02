Diesen Freitag läuft Ihr jüngster Film „Davos“ an. Worum geht’s denn da? Um ein Dorf? Um die Welt? Um die Gegenwart? Um die Zukunft? Oder um ganz was Anderes?

Daniel Hösl: Wir sind alle Davoser! Die reichste Schweizerin lebt in Davos, aber auch viele Gastarbeiter und Flüchtlinge. Und diese ganze mitteleuropäische Realität trifft einmal im Jahr auf dieses Forum...

100 Minuten dauert Ihre Doku. Und zeigt ein Jahr in einem Ort, der erst vergangene Woche wieder zum Mittelpunkt der Weltwirtschaft und Weltpolitik wurde (wenn auch heuer digital). Wie geht sich das aus? Und wie viel Politik verträgt ein Kinofilm?

Hösl: 14 Monate waren wir dort. Und die erste Schnittfassung war vier Stunden lang. Wir sind zu den Bauern gegangen und zu den Flüchtlingen, es gibt dort ein riesiges Flüchtlingszentrum, das ist das Weltwirtschaftsforum von unten. Aber wir brauchen keine Off-Stimme, die die Welt erklärt! Wir halten unsere Zuseher für intelligent genug und lassen die Bilder sprechen.

Letztes Jahr feierte das Weltwirtschaftsforum seinen 50. Geburtstag – mit Donald Trump oder Greta Thunberg. Heuer ist es zum ersten Mal online über die Bühne gegangen. Braucht das auch mal Pause? Braucht das mehr Blicke hinter die Kulissen? Worum wird dagegen noch immer und immer wieder so heftig demonstriert?

Hösl: Ich bin kein Kommunist, aber ich glaube daran, dass sich der Wohlstand verteilen muss. Wir müssen darauf schauen, dass es allen gut geht.

Wo würden Sie im Davos des Weltwirtschaftsforums stehen, wenn Sie keine Kamera in der Hand hätten?

Hösl: Ich war schon in Davos, bevor wir den Film gemacht haben. Darum hat’s mich auch so interessiert. Und ich stand vor einem Stacheldrahtzaun, weil ja alles abgesperrt ist.

Gedreht haben Sie aber auch bisher keine kleinen Themen und keine simplen Geschichten. Was interessiert sie an Geld und Macht, an Zwängen und Freiheiten, an Soldatinnen und Politikern?

Hösl: Das Geld betrifft uns alle. Es hat die Religionen abgelöst. Und ich hab’ auch keine Berührungsängste, ich bin mit der Börse gut vertraut. Wie ist es möglich, dass Amazon es nicht schafft, seine Angestellten so zu bezahlen, dass sie ein annehmbares Leben führen können? Wenn eine große Gruppe an Menschen immer weniger Geld und Macht hat - wieso lassen wir uns das gefallen? Das frage ich auch Millionäre! Ich bin Filmemacher, ich will die Bilder sprechen lassen.

Im Kino hätte „Davos“ ja schon Mitte Jänner starten sollen. Und kommt statt dessen jetzt im Kino VOD Club als Stream. Was macht das mit einem Film? Mit dem Publikum?

Hösl: Ich komm ja ursprünglich aus dem Pielachtal, da gab’s früher auch ein paar Kinos, jetzt nicht mehr. Die Chance ist eigentlich höher, wenn man’s auch streamen kann. Und das Tolle am VOD Club ist ja, dass er auch lokale Kinos unterstützt. Diesen Film könnte man sich aber auch im Fernsehen anschauen. Ich hoffe aber, dass man in Zukunft auch wieder ins Cinema Paradiso gehen kann. Der Kinosaal ist ein Ort, aus dem man nicht so schnell weggeht…

Was kommt bei Ihnen als nächstes? Im Kino? Hinter der Kamera? In der Welt der Mächtigen oder der Ohnmächtigen? Oder ganz woanders?

Hösl: Ich hab' ein Drehbuch, das ich mit Ulrich Seidl einreichen werde, da geht's um einen österreichischen Milliardär. Und dann gibt's auch ein Projekt über das größte Casino Europas, in Campione am Luganer See...