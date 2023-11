Danielle Spera: „Respekt praktizieren kann jede und jeder“

NÖN: Diesen Freitag werden Niederösterreichs mittlerweile 64. Kulturpreise vergeben. Ist das ein Grund zum Feiern? Und ist das auch ein Grund, zum (Darüber-)Reden (wie in der schon traditionellen Gastrede)?

Danielle Spera: In unseren herausfordernden Zeiten ist es unbedingt nötig, sich in all dem Grauen positiven Ereignissen zuzuwenden. In Niederösterreich wird ungeheuer viel für Kunst und Kultur getan, das ist in jedem Fall ein guter Anlass, sich zusammenzufinden und dieser Wertschätzung Ausdruck zu verleihen.

Sie selbst wurden mit zwei Romys, einem Ehrenkreuz und einem Goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet. Sind die eine Ehre? Ein Auftrag? Fehlt da noch was? Und wozu braucht die Kultur überhaupt einen Preis? Und was macht ein Preis mit der Kultur – und der oder dem Kulturschaffenden?

Spera: Ehrungen und Preise bedeuten Anerkennung für geleisteten Einsatz für die Gesellschaft und dafür, dass wir nicht stehenbleiben, sondern uns weiterentwickeln. Gerade in diesen volatilen Zeiten ist es umso wichtiger, positive Impulse oder Denkanstöße zu liefern. Preise und Auszeichnungen sind Ehre und Auftrag zugleich. Auftrag, die Arbeit, für die man gewürdigt wurde, weiterhin mit ganzer Kraft fortzuführen.

Was braucht die Kultur Ihrer Meinung nach noch? Mehr Geld? Mehr Mut? Mehr Frauen? Braucht’s mehr Politik? Oder auch: weniger Politik?

Spera: Da vor allem junge Künstlerinnen und Künstler in ihrer Anfangszeit oft nicht ausreichend Mittel zur Verfügung haben, braucht es definitiv genügend Budget für Kunst und Kultur. Künstlerinnen sind sehr lange nicht gefördert worden. Sie mussten sich ihren Platz tatsächlich schwer erkämpfen. Glücklicherweise sind wir hier auf einem richtigen Weg. Mut muss von den Kulturschaffenden selbst kommen, das kann man nicht verordnen. Manchmal wäre weniger Politik vielleicht nicht so schlecht. Oft werden Personalentscheidungen nicht danach getroffen, dass der beste Kandidat, die beste Kandidatin für einen Posten im Kulturbereich zum Zug kommt, sondern aus politischen Überlegungen. Das sollte abgestellt werden.

Angesichts des jüngsten Krieges in Israel – und des noch immer jungen Krieges in der Ukraine: Darf man da überhaupt feiern? Oder muss man gerade deshalb auch feiern? Und was kann, was soll, was muss die Kultur Krisen, Kriegen und anderen Feindseligkeiten entgegensetzen?

Spera: Es geht oft im Kleinen darum, dass wir behutsam miteinander umgehen. Respekt, Dankbarkeit, Freundlichkeit oder auch Taktgefühl - dies zu praktizieren und unseren Kindern diese Werte auch weiterzugeben, das kann jede und jeder. Die Terroristen, die das übelste Massaker unserer Tage verübt haben, wollen unsere Werte, unsere Freiheit, unsere Demokratie zerstören, nicht nur in Israel, sondern überall auf der Welt, wo Menschen in Frieden leben. Man darf Ihnen nicht den Gefallen tun, dass wir uns beugen und uns verstecken.

Sie haben schon als Journalistin, dann als Museumsdirektorin, als Autorin, als Kuratorin, als Kulturmanagerin und – immer auch – als bekennende Jüdin dem Antisemitismus in Österreich und in der Welt Ihre Stimme entgegengesetzt. Was kommt bei Ihnen als nächstes?

Spera: Gerade jetzt ist es wichtig, dass Kräfte der Vernunft ihre Stimme erheben. Ich habe gerade ein Buch mit Toni Faber zum Verhältnis zwischen Judentum und Christentum herausgegeben, es soll als ein wichtiger Anstoß dienen, sich miteinander zu beschäftigen und voneinander zu lernen. Mit Niederösterreich bin ich in vielen Kulturprojekten eng verbunden. Ein großes Forschungsprojekt über den Semmering aus jüdischer Perspektive ist in der Zielgeraden, an der wissenschaftlichen Erforschung des Autors Franz Karl Ginzkey war ich im Auftrag der Landeshauptfrau beteiligt, und ich arbeite eng mit dem Nitsch Museum zusammen, so ergeben sich viele positive Schnittpunkte.