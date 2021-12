Dietmar Haslinger: „Die Live-Musik geht mir einfach ab“

NÖN: Zum zweiten Mal schon musste das 25. Jubiläum des „Guinness Irish Christmas“ abgesagt werden. Wie wäre das geworden?

Dietmar Haslinger: Bestimmt wunderbar. Mit meiner Agentur Weltenklang organisiere ich die Konzept-Tournee durch Mitteleuropa ja schon seit 1996. In Niederösterreich hätten wir in der Bühne im Hof in St. Pölten und im Cinema Paradiso Baden Halt gemacht. Aber ich arbeite sehr intensiv daran, dass Irish Christmas 2022 wieder stattfinden kann, und zwar in der gleichen Besetzung wie es geplant war: The Moynihans, Ultan O’Brien, Kevin Burke und Co.

Ein anderes Jubiläum soll aber stattfinden, nämlich die „10. Nacht des Fado“.

Haslinger: Ja, hoffentlich wird die Tour im Jänner möglich sein. Wir haben etwas ganz Besonderes im Gepäck, eine alte Legende, der Fadista Carlos Leitao und eine junge Unbekannte, Sofia Ramos. Musik aus Lissabon vom Feinsten!

Zu Pandemiebeginn im vergangenen Jahr haben Sie sich um ein virtuelles Ersatzprogramm bemüht. Wird es das nun erneut geben?

Haslinger: Nein, ich sehe das Virtuelle ja mittlerweile sehr kritisch. Es wurden 85 Konzerte gestreamt, allesamt Weltpremieren. ‚Club Weltenklang‘ habe ich das auf Youtube genannt. Wir haben zwar um Spenden gebeten für die Musiker, aber es war leider kein sonderlicher finanzieller Erfolg.

Absagen, spontane Umbuchungen und andere Wirrungen – was war für Sie dennoch etwas Positives der letzten Zeit?

Haslinger: Warum darf man eigentlich Ski fahren, aber nicht ins Konzert gehen und Weltmusik genießen? Die Live-Musik geht einfach ab, nicht nur mir, sondern jedem. Ich bin aber sehr dankbar, dass ich doch ein paar Tourneen in den letzten Monaten durchführen konnte. „Celtic Spring“ etwa, nicht im Frühling, sondern im Sommer. Dafür war die großartige Eleanor Shanley in Österreich, die seit dem 1. März 2020 kein einziges Mal singen durfte. „Du hast mir mein Leben zurückgegeben“, meinte sie zu mir und dann musste ich weinen. Das war für mich das Größte, so etwas von einer großen Stimme der irischen Musikszene gesagt zu bekommen.

www.weltenklang.at