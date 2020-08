NÖN: Man kennt Sie aus Filmen und Serien wie „Der Taucher“, „Cops“ oder „M – Eine Stadt sucht einen Mörder,“ aber auch aus Theaterstücken wie „Der Parasit“ im Landestheater St. Pölten. Wo macht es mehr Spaß: auf der Bühne oder vor der Kamera?

Dominic Marcus Singer: Beides hat seine Vorzüge, ich fühle mich überall sehr wohl. Ich bin aber auch ein klassischer Mensch, der sich schnell nach etwas sehnt, was er gerade nicht hat. Aktuell warte ich auf die pausierten Dreharbeiten zur zweiten Staffel von der Sky-Serie „Der Pass“. Diese werden im Herbst nachgeholt.

Aber dafür hat die Corona-Zeit die Idee zu Ihrem ersten Stück gebracht...

Ja, „Corolumbo: Mit Abstand am Besten“ ist mein erstes abendfüllendes Theaterstück als Autor. Die Idee dazu stammt von Bernhard Dreisiebner und mir. Elena Schwarz, die das Glashaus-Kollektiv mit Birgit Klauser leitet, hat mich angefragt, und mit Georg Rauber habe ich das Stück gemeinsam geschrieben. Dabei handelt es sich um eine kurzweilige Komödie, die erste Corona-“Soapera“ mit Live-Musik und viel Herumblödeln. Von 12. bis 16. August spielen wir also im Wiener Neustädter Stadtpark unter freiem Himmel.

Wie passen Corona und Columbo zusammen?

Corona hat ja sehr viel Unsicherheit und Angst gebracht. Als wohltuender Gegenpol dazu verspricht der altbekannte Inspektor Columbo Sicherheit und dass am Ende alles gut ausgeht. Es wird auch einiges an Tagespolitik verarbeitet: Alexander Van der Bellen ist hier ein Superheld, dann ein Rausch um 0:18 Uhr, die Waldbrände in Australien, das Dschungelcamp und ein lustiges Hundi. Das Stück ist skurril, humorvoll und sehr musikalisch.

Was kommt als Nächstes?

Ich muss einen Pilotfilm zu einer Serie fertigstellen, musiziere als Kunstfigur „Sepp Sweet“, und wie gesagt steht der Dreh von „Der Pass“ in München an. Sonst brauche ich auch noch ein Regal für meine Küche und frage mich, wie es weitergeht. Der Beruf war ja schon immer ein Abenteuer. Wir haben es aber sehr gut in Österreich, und vielleicht wird am Ende, wie bei Inspektor Columbo, alles ganz logisch erklärt und nett aufgelöst. Ende einer Episode. Abspann.