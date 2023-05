Dorothy Khadem-Missagh: „Mir geht’s um Nahrung für die Seele!“

NÖN: Nächsten Donnerstag startet die vierte Auflage Ihres 2020 gegründeten Beethoven-Frühlings. Wie wird denn die?

Dorothy Khadem-Missagh: Der Beethoven-Frühling hat ja schon 2020 alle Herausforderungen meistern müssen, insofern sind wir krisenfest! Heuer wird er besonders, weil einige Premieren am Programm stehen. Wir starten zum ersten Mal mit der Eröffnung im Casino Baden, diesmal mit vollem Saal (2020 haben wir hier noch gestreamt). Und wir bespielen wie in der Ursprungsidee des Festivals Rückzugsorte. In diesem Sinn kehren wir auch zum Ausgangsort zurück, wo Beethoven Kraft schöpfte und Inspiration fand. Und dabei tritt auch unser neu gegründetes Orchester erstmals auf.

Wie heißt das? Wie klingt das?

Khadem-Missagh: „Beethoven-Frühling-Festival-Orchester“ – ein langer Name für ein groß besetztes symphonisches Orchester, das hervorragende Musiker(innen), tolle Kollegen und gute Freunde vereint. Und bei dem die musikalische Qualität im Fokus steht – und das menschliche Miteinander. Der magische Moment entsteht ja im Konzert, wenn sich alle einem größeren Ganzen widmen, mit jeder Faser die Musik spüren und gemeinsam etwas Außergewöhnliches schaffen wollen.

„Ich sehe das Dirigieren als weitere Facette“: Pianistin und Dirigentin Dorothy Khadem-Missagh. Foto: Beethoven Frühling

Und wer steht am Pult?

Khadem-Missagh: Man kennt mich ja als Pianistin und Kammermusikerin. Ich hab’ mich aber darüber hinaus in den letzten Jahren intensiv mit dem Dirigieren auseinandergesetzt. Und mit einem Orchester eine musikalische Aussage zu formulieren, ist schon eine besondere Erfahrung. Für mich geht das künstlerisch Hand in Hand. Und wenn man zurückschaut, waren viele bedeutende Dirigenten, wie Leonard Bernstein oder Daniel Barenboim, auch hervorragende Pianisten.

Sie werden also diesmal dirigieren. Werden Sie auch Klavier spielen?

Khadem-Missagh: Man wird mich bei der Festivaleröffnung als Dirigentin – und beim Festivalabschluss als Pianistin – erleben können.

Was gibt’s – außer Beethoven – 2023 noch zu hören?

Khadem-Missagh: Wir spannen in diesem Jahr einen kleinen Bogen nach Tschechien. Beethoven war ja auch in Tschechien. Und schon in der Eröffnung haben wir drei packende Werke von Beethoven und Dvorak, der Beethoven auch als Vorbild gesehen hat. Da gibt es auch unter der Oberfläche viele Verknüpfungen. Das wird ein Feuerwerk der Gefühle! Ich möchte ja immer, dass man beflügelt aus dem Konzert geht. Mir geht’s um Nahrung für die Seele!

Bis 18. Juni läuft der diesjährige Beethoven-Frühling. Und was kommt dann?

Khadem-Missagh: Bei mir kommt als Nächstes ein Mozart-Klavierkonzert Anfang Juni im Konzerthaus. Sonst tut sich vor allem kammermusiklisch einiges. Im Sommer bin ich viel unterwegs. Und Anfang September musiziere ich bei Allegro Vivo …

www.beethovenfruehling.at