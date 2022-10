Drew Sarich: „Ich bin ein Fan von Gegensätzen“

Werbung

NÖN: Diesen Samstag feiern Sie mit „Neun“ Premiere im Stadttheater Baden. Was gibt es da zu sehen?

Drew Sarich: Was mich an dem Stück freut, ist, dass es eine österreichische Erstaufführung ist. Und es ist ein Stück erwachsenes Theater, das wahnsinnig aktuell ist, obwohl es bereits Anfang der 80er-Jahre komponiert wurde – vor allem wegen des Themas der toxischen Männlichkeit und der Frage, wie wir unsere Jungs erziehen. Das Stück ist bunt, wild, wahnsinnig lustig und irrsinnig sensibel. Ich stehe mit acht unglaublich talentierten und starken Frauen auf der Bühne, die über drei Stunden beweisen, was für ein Idiot der Guido Contini eigentlich ist.

Sie spielen diesen Guido Contini. Was ist das für eine Figur?

Sarich: Contini wurde mit der Idee erzogen, dass er der Star seines eigenen Films ist. Alles, was er tut, ist wunderbar und muss so bleiben. Frauen leben nur, um ihn zu lieben, und die Welt gehört ihm. Ich denke, dass sich einiges aus dem Stück durchaus auch übertragen lässt: Zu viele junge Männer glauben, das Übermenschliche schaffen zu müssen, um das Gefühl zu haben, etwas wert zu sein.

Wie viel davon steckt in Ihnen?

Sarich: Ich habe auf jeden Fall von klein auf eine andere Perspektive mitbekommen als Contini. Ihm wird ja immer erklärt, dass die Welt nur ihm gehört. Ich habe mich, bis ich elf Jahre alt war, wertlos gefühlt – bis ich bemerkt habe, dass ich singen kann. Da konnte ich irgendwie beeindrucken. Aber ich dachte auch immer, dass ich etwas Übermenschliches leisten muss. Die Töne immer höher, die Stimme immer lauter. Irgendwann trifft man dann hoffentlich eine Wand und merkt, dass das eigentlich alles so gar nicht geht.

Ob am Broadway in New York, im Raimundtheater Wien oder jetzt in Baden – Sie sind viel herumgekommen. Wie geht es weiter?

Sarich: Vor zwei Wochen kam meine neue Single „Look alive“ heraus. Nach „Neun“ spiele ich noch Vorstellungen von „La Cage aux Folles“ an der Volksoper und dann mit meiner Frau (Anm.: Musical-Darstellerin Ann Mandrella) im Dezember das Stück „Hedwig and the angry inch“ im Vindobona. Jetzt spiele ich also den Alpha Macho, und dann springe ich in ein Punk-Rock-Drag-Stück. Das mag ich aber sehr gerne, ich bin ein Fan von Gegensätzen.

