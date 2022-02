Edmund: „Wir schreiben Songs am laufenden Band“

NÖN: „Fein“ heißt Ihr drittes und neues Album, das vor einigen Tagen erschienen ist. Wie klingt das?

Markus Kadensky: Bunt! Von melancholischen oder chilligen Balladen wie „Zuhause“, „Wo geht die Reise hin“ oder „Zube Lahnst“ bis hin zu rockigen E-Gitarren-lastigen Songs wie „Fehler san menschlich“ haben wir alles dabei. Es ist uns wichtig, immer erst dann ein neues Album rauszubringen, wenn wir glauben, viele starke Songs zu haben. Es ist insgesamt eine „feine“ G’schicht!

In den fünf Jahren nach der Bandgründung ist ziemlich viel passiert. Worauf sind Sie am meisten stolz?

Roman Messner: Puh! Ein Highlight war natürlich, als uns unser Manager darüber informiert hat, die erste Goldene und dann auch Platine Schallplatte erreicht zu haben. Aber auch dass wir mit „Leiwand“ den Amadeus für das „Album des Jahres“ gewonnen haben, hat uns extrem gefreut! Das sind alles Ereignisse, von denen man als Kind im Proberaum träumt.

Ihre Tour führt Sie unter anderem am 8. April in die Tischlerei Melk, und im Sommer machen Sie Halt beim Festival „Langenlois bloomt“. Worauf darf sich das Publikum freuen?

Kadensky: Auf eine motivierte Band „Edmund“, die es kaum erwarten kann, die besten Songs von drei Alben auf die Bühne zu bringen und sie mit den Menschen gemeinsam an einem ausgelassenen Abend zu singen.

Da wir 2020 unsere „Leiwand“-Tour nicht spielen konnten, freuen wir uns, jetzt gleich zwei neue Alben mit ins Programm einzubeziehen. Deswegen auch die „Feinste Leiwand Tour“.

Was muss Austropop im Jahr 2022 haben?

Messner: Wir schreiben Geschichten, die aus unserem Leben gegriffen sind, und versuchen authentisch zu sein. Vielleicht braucht Austropop heutzutage vorrangig handgemachte Musik wie Gitarren, Drums, Bass und Stimmen.

Was kommt als nächstes?

Kadensky: Ein großes Ziel ist die Wiener Stadthalle – und dass es am 16. April nun so weit ist, ist unglaublich. Jetzt freuen wir uns auf die aktuelle Tour und genießen die Interaktion mit unseren Fans. Songs schreiben wir immer am laufenden Band. Das ist ein ständiger Prozess.

