NÖN: Diesen Donnerstag bespielen Sie – zum vierten Mal im heurigen Sommer – das Pögg staller Schloss. Was gibt’s da zu hören?

Elisabeth Augustin: Sonette, die von der Liebe handeln – von der ersten Verliebtheit, von der Sehnsucht, dann gibt’s auch die Eifersucht, die starke Leidenschaft … Das ist alles bei Shakespeare drinnen.

Sie lesen Shakespeare, Staatsopern-Bariton Adrian Eröd singt Schubert und mehr. Wie passt denn das zusammen?

Augustin: Es ist wirklich ein Dialog, eines belebt das andere, sonst wär’s nur eine halbe Sache. Ich hätte eines der 154 Sonette im „Sommernachtstraum“ spielen sollen, und das war so schön, das wollte ich unbedingt noch woanders machen.

Als Konzertsaal haben Sie sich für Ihre erst 2018 gegründeten „Kulturtage“ den Arkadenhof des Schlosses ausgesucht. Was hat der, was andere Spielorte nicht haben?

Augustin: Dieser Arkadenhof ist unglaublich schön. Ich hab’ mir schon seit Jahren gedacht, da müssen wir was machen – Kultur, das Schönste, was man machen kann.

Gespielt haben Sie vor allem am Wiener Burgtheater. Und im Herbst gleich wieder. Was kommt dann? Und was kommt in Pöggstall?

Augustin: Martin Kusej möchte gerne mit mir arbeiten – und ich mit ihm! Und in Pögg stall wird der neu gegründete Verein gleich nach dem 9. August eine Nachbesprechung machen – und hoffentlich eine Vorbesprechung für nächstes Jahr …

www.kulturtage-schlosspoeggstall.at