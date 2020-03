NÖN: Diesen Freitag gehen Sie mit dem Literaturhaus, der Donau-Uni und der Schallaburg auf Spurensuche, und zwar in Krems. Was wird denn da gesucht? Und gefunden?

Erwin Riess: Mein fünfter Roman aus der Serie mit dem Groll. Da hab’ ich mich mit meiner Vergangenheit und der Vergangenheit von Krems beschäftigt, mit Lerchenfeld, wo ich aufgewachsen bin, mit dem Kriegsgefangenenlager in Gneixendorf und mit der Hütte Krems.

„Das verborgene Krems“ steht als Motto über dem Nachmittag in der Stadt und dem Abend im Literaturhaus. Geht’s da um Vergessenes? Verschwiegenes? Vergrabenes?

Eigentlich nicht. In Österreich gibt es kaum eine Stadt, deren Geschichte so gut aufgearbeitet ist, wie Krems – das schon in den 1920er-Jahren einen NSDAP-Bürgermeister hatte. Was aber die wenigsten wussten, ist die Geschichte dieses Stahlwerks. Und dieses Gefangenenlagers. Und es kommt auch Beethoven ausführlich vor…

Ist Ihr Herr Groll, der da auf eigene Faust ermittelt, ein Aufdecker? Ein Ausgräber? Oder ist er einfach „nur“ ein Unbequemer?

Er hat eine fundierte Halb-Bildung. Er ist immer unterwegs mit seinem Freund, dem Dozent. Und meistens haben beide etwas zu erledigen. Er gewinnt allerdings auch nie, er überlebt grade so.

Im jüngsten Fall von Herrn Groll, aus dem Sie diese Woche auch lesen, geht es wieder um die Donau. Aber auch um Piraten, um Schlepper, um Flüchtlinge und um Menschen mit Behinderung. Kann das gut ausgehen?

In diesem Fall geht es sogar gut aus. Aber das ist wirklich haarsträubend, was sich in osteuropäischen Ländern mit behinderten Leuten abspielt – und kein Mensch redet d’rüber. Das hab’ ich in zwei Jahren sehr genau recherchiert. Und ich hab auch einen dokumentarischen Teil gemacht, weil mich das so erschüttert.

Sie engagieren sich ja auch abseits der Literatur für die, die sonst keine Stimme haben.

Ich hab mit meinem Tumor und meinem Rollstuhl einiges erlebt. Und das ist auch das, was den Groll ausmacht, der Rollstuhlbonus…

Was kommt als Nächstes?

Salzburg!

www.ulnoe.at