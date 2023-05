Eva Menasse: „Jeder Künstler ist ein Produkt seiner Zeit“

NÖN: Diesen Donnerstag wird die Stückfassung Ihres Romans „Dunkelblum“ in St. Pölten uraufgeführt. Wie ist es, Ihre Figuren auf einmal lebendig auf der Bühne zu sehen?

Eva Menasse: Derzeit unvorstellbar. Ich bin sehr gespannt. Das ist die erste Dramatisierung eines Stoffes von mir. Ich war bisher einfach zu faul oder zu ängstlich, mich direkt an einem Theaterstück zu versuchen, aber eigentlich schreibe ich in den Romanen die Dialoge besonders gern.

In Ihrem Roman geht es um ein kollektives Wegschauen eines ganzen Dorfes, das von der NS-Zeit bis heute reicht. Warum ist es wichtig, sich mit der Vergangenheit des eigenen Dorfes auseinanderzusetzen?

Menasse: Weil Menschen Erinnerung haben, Geschichtsschreibung und Moral. Deshalb sollte es von Interesse sein, was die eigenen Vorfahren getrieben haben. Bis vor sehr kurzem konzentrierten sich die meisten Menschen auf die heldenhaften Geschichten der eigenen Vorfahren. Das hat die Nazizeit geändert, spät genug.

Im Zuge der Krönung von King Charles wurde auch über Reparationen für die Verbrechen des Kolonialismus gesprochen. Gibt es vererbte Schuld?

Menasse: Es gibt nur individuelle Schuld, aber kollektive Verantwortung. Das ist ein großer Unterschied. Ich glaube, dass das Wort „Reparationen“ nur eine Chiffre ist für die Anerkennung von Verbrechen. Dass etwa das englische Königshaus wissen will, auf welchen Wegen es zu seinem Reichtum gekommen ist, ist bisher nicht bekannt. Das regt Menschen mit einigem Recht auf, und dann fordern sie Vergeltung. Heute wird Vergeltung meistens gleichgesetzt mit Geld.

Kann man heute überhaupt noch Kunst machen, ohne politisch zu sein?

Menasse: Ich glaube schon. Jeder Künstler ist ein klares Produkt seiner Zeit und seine Arbeit bezieht sich in irgendeiner Weise darauf; sie entsteht ja nicht im Keller eines Kaspar Hauser. Trotzdem versuchen viele Künstler, sich von Eindeutigkeit und Pädagogik freizuhalten. Halte ich auch für richtig. Trotzdem kann Kunst politisch gelesen werden.

Was kommt als Nächstes? Welche Themen beschäftigen Sie?

Menasse: Das weiß ich immer erst dann, wenn ich damit anfange – in unklaren Suchbewegungen, auch in meinen alten Notizbüchern. Da steht meistens schon etwas Interessantes, das ich nur vergessen habe. Derzeit schreibe ich einen Essay über die Debatte in der Digitalmoderne fertig, der im Herbst als kleines Buch erscheinen soll.

