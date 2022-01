Fabian Eder: „Das Generationenthema interessiert mich enorm“

NÖN: Diesen Freitag ist Kinostart für Ihren neuen Dokumentarfilm „Der schönste Tag“, diesen Mittwoch ist NÖ-Premiere. Was ist das Besondere an dem Film?

Fabian Eder: Ich habe eigentlich immer gesagt, dass ich keinen Film über den Holocaust und den Nationalsozialismus machen möchte. Einerseits, weil da schon so viel gemacht wurde. Andererseits, weil man diesem Thema auch nie gerecht werden kann. Dann kam aber Hannah Lessing, die Direktorin des Nationalfonds, auf uns zu und hat gefragt, ob wir uns anlässlich der im Herbst 2021 neu eröffneten Ausstellung in Auschwitz-Birkenau einen Film vorstellen könnten. Da hatte ich dann die Idee, generationenübergreifende Gespräche zwischen Zeitzeugen und ihren Enkeln mitzufilmen. Das ist wirklich spannend und eine Form der zeitgeschichtlichen Dokumentation, die es so noch nicht gibt und die weltweit einzigartig ist.

Zum Kinofilm dazu gehört auch die Serie „Sprich Mit Mir“. Warum Film plus Serie?

Eder: Das Projekt hat insgesamt fünf Jahre in Beschlag genommen. Ursprünglich wollten wir für den Film vier bis sechs Paarungen haben – sowohl von der Opfer- als auch von der Mitläuferseite. Gemeldet haben sich dann 23 Paarungen von Großeltern mit ihren Enkeln. Viele Gespräche haben über drei Stunden gedauert. Ich bin dann vor dem Material gesessen und habe zu meiner Frau gesagt, der Film wird sieben bis neun Stunden lang. Diese Zeitzeugen hatten uns ihr Erbe hinterlassen, wie hätte ich entscheiden können, welche Geschichte es wert ist, vorzukommen? Dieses Problem haben wir gelöst, indem wir parallel eine 15-teilige Serie gemacht haben, in der diese Gespräche veröffentlicht werden. Nur so war es für mich möglich, vier Gespräche für den Kinofilm auszuwählen.

Gemeinsam mit Katharina Stemberger haben Sie 2020 das „Netzhaut Ton Film Festival“ in Wiener Neustadt gestartet. Nach nur zwei Ausgaben ist jetzt Schluss ...

Eder: Ja, leider wird in Wiener Neustadt in den nächsten Jahren das Stadttheater umgebaut, damit gibt es auch kein Kino mehr. Aus diesem Grund hat die Stadt beschlossen, das Festival aufzulösen. Wir entwickeln gerade eine Idee für ein anderes, ziemlich einzigartiges Festival in Niederösterreich. Das steht aber noch in den Sternen.