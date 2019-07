NÖN: Am 11. Juli feiern Sie in Gutenstein Premiere, und zwar mit einem ganz besonderen, ganz neuen Raimund. Wie wird denn der?

Felix Mitterer: Ich weiß es nicht. Aber man berichtet mir, es läuft gut! Der Autor ist da nur überflüssig.

„Brüderlein fein“ heißt das Auftragswerk, das Sie für Andrea Eckert und die Raimundspiele geschrieben haben. Ist das ein Märchen? Eine Biografie? Eine Familiengeschichte? Eine Theatergeschichte?

Mitterer: Alles zusammen. Es ist auch eine große Eloge ans Theater. Raimund war ja ein berühmter Schauspieler – noch bevor er Stücke geschrieben hat.

Feen gibt’s bei Ihnen auch. Und Barometermacher, Geisterkönige, Millionäre, Menschenfeinde. Also ganz viel Raimund bei „Ihrem“ Raimund. Was hat der, was andere nicht haben? Und was fehlt ihm, was Nestroy hatte?

Mitterer: Nestroy kam ja kurz nach ihm und saß ihm auch im Genick. Er war sicher schärfer, Raimund war viel braver. Eigentlich wollte er große Tragödien schreiben und wie sein Vorbild Grillparzer am Burgtheater gespielt werden. Ich mag ihn sehr!

Acht Hauptfiguren stehen neben Herrn Raimund auf Ihrer Besetzungsliste – und noch 13 „Nebenfiguren“ dazu. Das klingt nach ziemlich viel Personal. Macht das das Schreiben einfacher? Und wer von all denen kommt dem Raimund am nächsten? Der Hund?

Mitterer: Das Schreiben war auch nicht leicht! Und: Nein, nicht der Hund.

Ein Abend ist für ein ganzes Leben mit acht Stücken, mindestens ebenso vielen Frauen und noch viel mehr Rollen nicht gerade viel.

Mitterer: Das Wichtigste hab’ ich versucht unterzubringen. Ich hab’ ja relativ wenig gewusst. Und das war unglaublich spannend herauszufinden. Und sein Leben ruft ja direkt nach der Bühne!

Über Idioten und Narren und Heilige und Revolutionäre haben Sie auch schon geschrieben. Und über Piefkes und Mafiosi und Krieger und Mörder. Wer kommt als Nächstes?

Mitterer: Man könnte über jeden Mensch auf der Welt ein Stück schreiben. Ich trag’ ja seit vielen Jahren den Mohren von Wien, Angelo Soliman, mit mir herum. Das wird jetzt ein Roman. Und es gibt noch so viel zu tun …

www.raimundspiele.at