Gardi Hutter: „Unsere Gier bedroht unsere Weiterexistenz“

NÖN: Sie treten seit den 80er Jahren als Clownin auf. Was bedeutet es ein Clown zu sein? Bzw. Woher kommt die Clownerie?

Gardi Hutter: Clowneske Figuren haben ihren Ursprung in archaischen Volksfesten und sind universell und transkulturell, die gibt es überall auf der Welt. Und überall geht es ums Scheitern und unser Grundscheitern ist der Tod. Der Tod nimmt uns unsere Perfektion, macht uns angreifbar. Ich denke in unserer menschlichen Evolutionskulturgeschichte haben sich diese Figuren und auch das Lachen an sich herausgebildet, um mit dem Tod fertig zu werden. Um dieser narzisstischen Totalkränkung etwas entgegenzusetzen und uns wenigstens über das Lachen die Angst zu nehmen. Das ist aber nicht Verdrängung, sondern durch den Schmerz durchgehen. Heute tun wir so, als würden wir alle jung und dynamisch bleiben. Das ist Verdrängung. Durchgehen ist: Ja wir sterben. Seufz. Und jetzt?

Sie sind auch durch viel durchgegangen. Ihre Biografie trägt den Titel „Trotz allem. Gardi Hutter“. Wem oder was zum Trotz sind Sie Gardi Hutter?

Hutter: Als junge Schauspielerin in den 70ern und 80ern habe ich gemerkt, wie eng geschnürt das Frauenbild war. Bei der Schauspielerin ging es inhaltlich fast immer um unglückliche Liebe und äußerlich war sie an eine eingeengte Ästhetik gebunden. Ich habe für mich keine Rolle gefunden, die das ausgedrückt hat, was ich als junge Frau erlebt, gedacht und gefühlt habe. Ich musste mich ständig verdrehen. Es war mir schnell klar, ich muss meine Sachen selber schreiben, muss mich selber erfinden. Von dem her bin ich „trotz allem“. Ich hatte eigentlich nur Hindernisse zu überwinden, habe immer kämpfen müssen gegen dieses: „Nein, das geht nicht, nein Frauen sind nicht komisch“. Ich war mit vierundzwanzig so wütend auf diese Welt, die mir keinen Platz gab. Aber so wirst du gezwungen zu klären, was dir wirklich wichtig und dir ein zentrales Thema ist.

„Die tapfere Hanna“, die am 26. Mai auch in der Bühne im Hof auftreten wird, begleitet Sie im Grunde schon seit Beginn Ihrer Clownskarriere und durch 35 Länder. Wie ist es so eine lange Begleiterin zu haben?

Hutter: Ja, das war mein Prototyp und ich bin jetzt etwa bei der 1400. Vorstellung. Aber das entwickelt sich von Stück zu Stück weiter. Sobald es sich staubig anfühlen würde, höre ich sofort auf. Aber es bleibt frisch. Fast magisch. Das Publikum sieht nicht ein museales Stück aus den 80ern, sondern das hat sich mit mir und dem Publikum weiterentwickelt. In den 80ern war der aggressive Teil zentraler. Jetzt ist es vielmehr das Verlieren, diese „Looser-Seite“, die hervorkommt. In der heutigen Gesellschaft fühlen wir uns anders: wir „verlieren“. In den 80ern war Aufbruchstimmung: „wir kämpfen für eine bessere Gesellschaft und in 10 Jahren haben wir die“. Jetzt ist das Grundgefühl: „Hoffentlich gibt es uns überhaupt noch in 10 Jahren“.

Dann beziehen Sie auch immer Aktuelles mit ein?

Hutter: Mein Leben und meine Kunst sind ineinander verwoben. Ich beziehe mich nicht, wie das Kabarett, auf die Tagespolitik, sondern es geht mehr um existentielle Politik, also: wie verhalten wir uns als Menschen? Wie ist das mit der Gier? Gier auf Besitz, Macht, Ruhm. Clowns sind weder scheinheilig noch schamhaft. Sie spielen ihre Gier aus, das bringt die Leute zum Lachen, weil sie eben ihre eigene Gier so unverschämt offen sehen. Unsere Gier bedroht unsere Weiterexistenz.

Ist es anders in Österreich zu spielen als in anderen Ländern?

Hutter: Wenn das Saallicht ausgeht, dann ist Publikum einfach Publikum, da weiß ich dann nicht, ob ich in Brasilien bin oder in Österreich. Das Erstaunliche ist, dass die Leute auf der ganzen Welt an den gleichen Stellen lachen, mal etwas lauter, mal etwas leiser, aber es sind die gleichen Stellen, ob ich in China bin, in Spanien oder in Österreich.

Und an welchen Stellen ist das?

Hutter: Immer da, wo es am grausamsten ist. Das ist clowneske Grausamkeit. Es ist eine naive Spielart, in dem Sinne hat der Clown etwas Kindliches. Das Kind hat noch keine Moral, unterscheidet noch nicht zwischen Gut und Böse. Hanna spielt zum Beispiel Krieg. Sie will Heldin werden und denkt, dafür muss sie erstmal ein paar Leute umbringen. Sie ist fasziniert vom Heldentum und denkt: „je mehr Feinde du umbringst, desto mehr Held bist du“. Mit dem Ukrainekrieg jetzt geniere ich mich fast in dem Moment, in dem ich mich so amüsiere, wenn ich da herumfechte und Feinde zweiteile. Dann denk ich aber, das Stück ist gegen den Krieg, es führt ihn ad absurdum. Die Realität hat mich überholt und das tut weh.

Glauben Sie, dass Clownerie etwas verändern kann, dass wir bewusster mit der Umwelt umgehen, weniger Krieg führen?

Hutter: Ich hab das Gefühl, dass, wenn du einen Abend lang gelacht hast, du dann besser denkst und auch leichter handelst. Natürlich retten wir die Welt nicht an einem Abend, aber wir gehen in die richtige Richtung. Unsere Hybris flackert durch und vielleicht die Erkenntnis, dass wir damit die Welt kaputt machen?

Was kommt als nächstes?

Hutter: Ich würde gern eine völlig leere Bühne haben und nur noch reine Fantasie auf die Bühne stellen, Da bin ich Handwerkerin und: jeder Handwerker macht irgendwann am Schluss sein Meisterstück. Ich hatte bis jetzt immer schöne, trickreiche Bühnenbilder. Und ich träume von einer leeren Bühne. Theater ist reine Fantasie. Ich möchte wissen, ob ich ohne Material auskomme. Auch ohne Worte. Ein Comedian hat auch nichts, aber er hat Text. Was passiert, wenn alles wegfällt? Das Schöne ist: Ich muss heute gar nichts mehr, aber ich darf oder ich will noch. Und das macht die Sache so entspannt, das Müssen ist vorbei. Jetzt ist nur das Wollen.

Gardi Hutter - Die tapfere Hanna